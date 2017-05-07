СМИ: в пригороде Парижа произошла стрельба накануне выборов

ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Неизвестные произвели 11 выстрелов в человека, сидевшего в машине на парковке Burger King в пригороде Парижа, мужчина скончался, передаёт в ночь на воскресенье газета Parisien.

Инцидент произошёл за несколько часов до открытия избирательных участков во втором туре выборов президента Франции.

По информации издания, нападавший открыл огонь по сидящему в машине мужчине у кафе быстрого питания около 21.30 местного времени (22.30 мск).

Убитый был известен правоохранительным органам Франции, однако последние совершенные им правонарушения датированы 2010 годом. К настоящему времени приоритетной версией следователей является сведение счётов. Обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям.

В воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).