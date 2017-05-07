Ездивших в Крым российских журналистов не пустят на Евровидение

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российских журналистов, бывавших в Крыму, не пустят на "Евровидение" даже с аккредитацией, сообщил советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.
"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны", — написал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, доказательства "незаконного пребывания на территории украинского Крыма" фотограф Рамиль Ситдиков сам предоставил пограничникам и волонтерам Центра Миротворец, и сам задокументировал себя.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".