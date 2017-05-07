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В мире

Пульт Макрона: как СМИ Франции сделали фаворита выборов из темной лошадки

07:0007.05.2017
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© AFP 2017 / StringerОснователь движения Вперед Эммануэль Макрон на теледебатахОснователь движения Вперед Эммануэль Макрон на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. За сутки до начала президентских выборов во Франции был объявлен "день тишины" — избирательная комиссия напомнила средствам массовой информации, что следует воздерживаться от любых комментариев, способных повлиять на президентскую гонку, заявив, что "кандидатам, СМИ или гражданам запрещается распространять какие-либо материалы, касающиеся выборов". Зато газета Liberation выходит с заголовком на обложке: "Делай то, что хочешь, но голосуй за Макрона".

За последние полгода благодаря усилиям центральных французских СМИ Эммануэль Макрон из кандидата второго ряда и темной лошадки на выборах сумел превратится в их абсолютного фаворита. Медиа постоянно выдвигали обвинения против его конкурентов — Франсуа Фийона и Марин Ле Пен (третье и второе места в первом туре). Чрезвычайно недоволен освещением своей кампании в прессе оказался и кандидат, пришедший четвертым, — Жан-Люк Меланшон.

За Макрона как частные СМИ, так и государственные

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Макрон и Ле Пен: чего ждать миру от Франции после второго тура выборов
Просмотр государственного телеканала France 2 убеждает телезрителя, что для будущего Пятой республики нет лучшего кандидата, чем Эммануэль Макрон. Канал сосредоточил свои усилия на критике программы "Национального фронта". Аналитические передачи уделяют внимание неточностям, допущенным Марин Ле Пен в ходе последних больших дебатов 3 мая, обходя вниманием такие же погрешности Макрона.

При этом на France2 продолжается практика привлечения сторонних экспертов, критикующих исключительно позиции Ле Пен, в то время как Макрона критикуют только члены штаба "Нацфронта". В глазах избирателей это автоматически делает их точку зрения пристрастной и "нелегитимной". Стоит также отметить, что экспертов не спрашивают: "А в чем неправ Макрон? Где он ошибается?". Подобные вопросы адресуются исключительно к программе Ле Пен.

Стоит также вспомнить, что на France2 всё последнее время один из ежедневных новостных сюжетов был посвящен детальному разбору какого-либо пункта программ кандидатов-участников второго тура выборов. Но, по большому счету, критической оценке удостаиваются лишь проекты или инициативы Ле Пен (такие как снижение пенсионного возраста, введение налога на рабочие места для иностранных граждан, введение бивалютной системы, выход из НАТО или сближение с Россией). Позиция Макрона излагалась в нейтральном, сугубо информативном ключе, без попыток дать какую-либо критическую оценку их перспективам и целесообразности.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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BFM TV: Макрон набирает в первом туре 23,7%, Ле Пен - 22%
На необычную любовь прессы к Макрону обращают внимание с начала этого года. Издание Marianne опубликовало статистику упоминаемости кандидата на французском телеканале BFM TV. Тогда выяснилось, что шедшего четвертым-пятым Макрона телеканал показывал столько же времени, сколько всех остальных претендентов вместе взятых. Причина не укрылась от французской блогосферы: это тесные дружеские связи между владельцем канала франко-израильским миллиардером Патриком Драи и Макроном.

С владельцем другой медиа-группы (которая объединяет Le Journal du dimanche, Elle, Paris Match) Арно Лагардером у Макрона не только личные, но и деловые отношения. Выступая в качестве консультанта, Макрон в свое время помог Лагардеру в деле о продаже активов компании EADS.

© Charlie HebdoКарикатура на кандидатов в президенты Франции в журнале Charlie Hebdo
© Charlie Hebdo
Карикатура на кандидатов в президенты Франции в журнале Charlie Hebdo

Клуб 10 миллиардеров

Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Меланшон считает, что Макрон не способен управлять страной
Ультралевые недовольны сложившимся в сфере СМИ отношениям, не меньше, чем крайнеправые. Участники левопротестного движения Nuit Debout, ведущие блог Osons Causer, пишут о предвыборном мире медиа так: "Все наши ежедневные газеты (Le Monde, Libération, Le Figaro), все главные еженедельные издания (Le NouvelObs, L'Express, Le Point), все наши информационные телеканалы (LCI, I-Télé, BFM TV), и просто частные телеканалы (Canal+, TF1) принадлежат миллиардерам. Их всего десять, делящих между собой доступ к нашему сознанию, всего десять, использующих наше свободное время для своих личных целей".

Сказано красиво, и к этому можно добавить: кампания Эмманюэля Макрона показала, что между этими богатыми людьми нет неразрешимых противоречий. Osons Сauser продолжает:  "Разве не удивительно, что эти акулы слияний и поглощений, капитаны индустрии вкладывают время и деньги в такой сектор экономики, как СМИ, часто не приносящий прибыли?".

Нельзя сказать, чтобы массовая агитация СМИ за того или иного кандидата явление новое в истории Франции. Стоит вспомнить победу Жака Ширака над Жан-Мари Ле Пеном в 2002 году с результатом 82% при безоговорочной поддержке медиа. Однако никогда ранее подобная мобилизация не была столь активной.

Именно эта необычная история восхождения Эмманюэля Макрона к власти делает его опыт уникальным. Распадется ли коалиция промакроновских СМИ во время испытаний первых лет его президентства (если Макрона, конечно, выберут) или выживет — покажет время.

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