В Мексике прошла акция "Стена памяти" в канун Дня Победы

МЕХИКО, 6 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россияне и представители других народов приняли в субботу участие в акции "Стена памяти", проходящей в Мексике в канун Дня Победы в рамках акции "Бессмертный полк".
"На следующий год можно ожидать, что их (стендов) будет еще больше", — отметил Киляков. Всего в акции приняли участие примерно 150 человек, что больше, чем в 2016 году.
Участники акции почтили память погибших в ВОВ минутой молчания и возложили цветы. После этого состоится праздничный концерт, на нем будут присутствовать представители посольств ряда стран бывшего СССР и Восточной Европы – Армении, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Чехии, а также КНР и Вьетнама. Кроме того, будет развернута фотовыставка, организованная представительством "Россотрудничества" ко Дню Победы.