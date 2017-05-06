В Мексике прошла акция "Стена памяти" в канун Дня Победы

МЕХИКО, 6 мая – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Россияне и представители других народов приняли в субботу участие в акции "Стена памяти", проходящей в Мексике в канун Дня Победы в рамках акции "Бессмертный полк".

Как рассказал РИА Новости руководитель координационного совета российских соотечественников в Мексике Сергей Киляков, в ходе ставшей уже традиционной акции вдоль стен посольства России вывешены уже не шесть, как в прошлом году, а 11 стендов с фотографиями участников войны.

"На следующий год можно ожидать, что их (стендов) будет еще больше", — отметил Киляков. Всего в акции приняли участие примерно 150 человек, что больше, чем в 2016 году.

По словам посла РФ в Мексике Эдуарда Малаяна, во всем мире люди празднуют наступающий День Победы. "Очень хорошо, что сейчас здесь много молодежи", — отметил Малаян. Среди собравшихся у посольства были и студенты мексиканских вузов, изучающие русский язык.

Участники акции почтили память погибших в ВОВ минутой молчания и возложили цветы. После этого состоится праздничный концерт, на нем будут присутствовать представители посольств ряда стран бывшего СССР и Восточной Европы – Армении, Азербайджана, Казахстана, Сербии, Чехии, а также КНР и Вьетнама. Кроме того, будет развернута фотовыставка, организованная представительством "Россотрудничества" ко Дню Победы.