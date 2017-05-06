Олланд призвал дождаться итогов расследования по утечкам из штаба Макрона

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не видит в предполагаемой хакерской атаке на электронную почту движения "Вперед" Эммануэля Макрона попытки "дестабилизации", при этом призвал дождаться результатов расследования, передает в субботу агентство Франс Пресс.

Накануне команда кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперед" и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона заявила о хакерской атаке на электронную почту представителей движения, в результате чего предположительно произошла утечка данных.

"Если действительно произошло некоторое внедрение или перехват, то последуют определенные процедуры", — заявил Олланд, не уточнив, о каких мерах идет идти речь.

По его словам, власти внимательно отслеживали риски в этой сфере и до появления сообщений о взломе почты штаба Макрона. "Ничто не останется без ответа", — сказал президент, отметив при этом, что нужно дождаться результатов расследования.

В отличие от представителей штаба Макрона, глава государства заявил, что не может сказать, видит ли он в произошедшем какую-либо попытку "дестабилизации". "Я в этом ничего не вижу", — цитирует агентство слова Олланда.

В воскресенье пройдет второй тур президентских выборов во Франции. За президентское кресло ведут борьбу лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал в первом туре 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,3%).