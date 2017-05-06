Около 50 тысяч жителей ДНР примут участие в акции "Бессмертный полк"

ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Около 50 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики примут участие в акции "Бессмертный полк" 9 мая, сообщил РИА Новости представитель организаторов акции.

"По территории всей республики в акции "Бессмертный полк" примут участие около 50 тысяч человек. В самом Донецке, непосредственно 9 числа, мы ожидаем около 30 тысяч человек", — сообщил собеседник агентства.

Организацией акции "Бессмертный полк" на территории ДНР занимается общественное движение "Молодая Республика". Принять участие в шествии "Бессмертного полка" приглашены жители территорий подконтрольных правительству Украины.

"Изъявило желание много людей…. Это люди из Краматорска, Славянска, Артемовска, также люди из Харькова и Одессы. Они звонили нам и хотели лично приехать в Донецк, чтобы принять участие. Мы приглашаем всех приехать к нам, мы максимально поможем. Сделаем фотографии, чтобы люди смогли принять участие в акции", — сказал журналистам руководитель общественного движения "Молодая Республика" Никита Киосев.