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В мире

Белый бюллетень: внук офицера Белой гвардии против Макрона и Ле Пен

Сюжет:
Выборы президента Франции (888)
19:5306.05.2017
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во ФранцииУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Прямой потомок офицера Российской императорской гвардии Георгий (Жорж) Ван Вейн, проживающий в Париже, пойдет в воскресенье голосовать на выборах президента Франции, но не поддержит ни одного из кандидатов.

Урна с бюллетенями во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Француженка в 101 год придет голосовать за 17-го президента на своем веку

Как рассказал корреспонденту РИА Новости Ван Вейн, являющийся генеральным секретарем французского Общества памяти Российской императорской гвардии (Association du Souvenir de la Garde Impériale Russe), его выбор — голосование пустым бюллетенем.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур во французской метрополии пройдет в воскресенье, 7 мая.

"Я не хочу ни Макрона, ни Ле Пен. Если бы Фийон или другой правый остались бы, это было бы гораздо лучше", — говорит собеседник агентства.

Он отметил, что не симпатизирует ни одному из кандидатов и потому опустит в урну пустой бюллетень. "Я буду голосовать пустым бюллетенем — ни за одного, ни за другого", — подчеркнул он.

Объясняя свое решение, Ван Вейн говорит, что "пустой бюллетень, конечно, ничего не принесет". "Но, когда будут считать, станет понятно, что люди пошли голосовать, но никакого интереса (ни к одному, ни к другому кандидату — ред.) не имеют. Я не большой политолог, но я так думаю", — считает он.

Перспективы Ле Пен

По мнению Ван Вейна, Марин Ле Пен едва ли станет президентом по итогом этих выборов. "Будьте уверены, что Марин не пройдет. Все будут голосовать против нее. Это мое чувство. Все сказали, что не надо за нее голосовать…", — рассуждает потомок гвардейца.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
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Но если кандидату от Нацфронта все же удастся занять высший государственный пост, то страну, по мнению Ван Вейна, ожидает неспокойное время. "Если Марин Ле Пен пройдет — будет бунт такой во Франции, будут забастовки, ужас будет, вот увидите", — считает собеседник агентства.

Слова Ван Вейна находят подтверждение в социологических исследованиях. По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.

Гвардейцы императора

Память о Российской императорской гвардии бережно хранима во Франции потомками солдат и офицеров. В 1914 году, в разгар Первой мировой войны, полки Российской империи пришли на помощь союзникам, начав наступление на Восточном фронте.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен перед теледебатами. Архивное фото
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
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Десять лет спустя, в 1924 году по приказу генерала Петра Врангеля было создано Гвардейское объединение, куда вошли представители гвардейских частей.

Музей Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка расположился в одном из ближайших пригородов французской столицы — городке Курбевуа.

Итоги первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости, Инфографика
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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