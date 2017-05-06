Украина выпустила плакат, причисливший УПА к победителям над нацизмом

Ветераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. Архивное фото

Ветераны УПА во время празднования Дня Героев у памятника Степану Бандере в центре Львова. Архивное фото

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Институт Национальной памяти Украины выпустил плакат ко Дню памяти и примирения с фотографией, на которой офицер Красной армии, ветеран Великой Отечественной войны жмет руку бойцу Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ — ред.).

Украина с 2015 года отмечает 8 мая День памяти и примирения, в этот день принято вспоминать жертв Второй мировой войны.

Как говорится в сообщении на сайте Института национальной памяти Украины, который отвечает за декоммунизацию в стране, в этом году празднование Дня памяти и примирения пройдет под лозунгом "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора".

Таким образом, организаторы хотят отметить вклад в победу над нацистской Германией не только украинцев, которые воевали в рядах армии Советского Союза, но и украинцев, которые принимали участие в этой войне в рядах армий других стран антигитлеровской коалиции.

В качестве визуальной иллюстрации институт изготовил плакат, который будет размещен в украинских городах, с изображением офицера Красной армии Ивана Залужного и бойца УПА Степана Петраша. При этом под фотографией размещена надпись: "Победители над нацизмом".

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная анонсировала проведение 9 мая в Киеве акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!", посвященной чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников войны. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.

В Киеве повесили плакаты о совместной борьбе УПА и СССР против нацистов https://t.co/Kw5EL9jsjS pic.twitter.com/IbA2JGaPoF — Vstarchock (@VStarch) 6 мая 2017 г.

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Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.

Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.