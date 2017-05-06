Шагнул в завтрашний день. Кличко торжественно открыл инновационный туалет

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в присутствии журналистов проверил работу нового автоматического туалета в центре города, сообщает телеканал ТСН.
Накануне мэр украинской столицы признался, что отремонтировать все дороги и здания в городе к Евровидению не удалось, однако в Киеве установлены мусорные баки европейского образца.
Пока космические корабли бороздят просторы вселенной, Кличко торжественно открыл… туалет. Автоматический! pic.twitter.com/efvq0PVori— Юлия Витязева (@Vityzeva) May 6, 2017