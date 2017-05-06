Шагнул в завтрашний день. Кличко торжественно открыл инновационный туалет

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в присутствии журналистов проверил работу нового автоматического туалета в центре города, сообщает телеканал ТСН.

По замыслу, "чудо техники" должно работать без участия собирающего деньги контроллера — посетитель платит одну гривну непосредственно смарт-кабинке. Однако назвать туалет автоматическим можно лишь с оговоркой: пока что рядом с уборной стоит девушка-консультант, которая объясняет всем желающим, как воспользоваться Hi-Tech туалетом.

Накануне мэр украинской столицы признался, что отремонтировать все дороги и здания в городе к Евровидению не удалось, однако в Киеве установлены мусорные баки европейского образца.