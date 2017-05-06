В Николаеве 9 мая пройдет марш "Бессмертный полк", сообщили СМИ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в городе Николаеве на юге Украины, говорится в сообщении местного интернет-издания Nikolaev-city.

Акции "Бессмертный полк" 9 мая запланированы сразу в нескольких городах Украины: помимо Киева шествие пройдет в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге Днепропетровской области и Энергодаре Запорожской области. Аналогичная акция "Бессмертный полк" также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах.

Ранее украинские националисты пообещали сорвать марш в Киеве. В то же время Служба безопасности Украины и МВД страны пообещали не допустить провокаций на 9 мая.

"В Николаеве 9 мая в 11:30 (совпадает с мск) начнется шествие полка по улице Соборной к мемориалу Ольшанцам (памятник десантникам, принимавшим участие в освобождении города от нацистских войск в 1944 году — ред.)", — говорится в сообщении издания.

По информации издания, организаторы марша заверяют, что шествие будет носить полностью неполитический характер. Главная задача акции — "не дать забыть имена простых людей, которые все вместе совершили подвиг".

Украина 8 мая отметит День памяти и примирения, в который будет вспоминать жертв Второй мировой войны, а 9 мая — 72-ю годовщину Победы.

Институт национальной памяти Украины ранее выступал с инициативой отменить выходной 9 мая, оставив его государственным праздником, при этом государственным праздником и выходным днем предлагалось сделать также 8 мая.

Украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН" заявляли, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк". При этом Служба безопасности Украины пообещала не допустить провокаций во время этой акции.