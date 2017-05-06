В Николаеве 9 мая пройдет марш "Бессмертный полк", сообщили СМИ

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в городе Николаеве на юге Украины, говорится в сообщении местного интернет-издания Nikolaev-city.
Ранее украинские националисты пообещали сорвать марш в Киеве. В то же время Служба безопасности Украины и МВД страны пообещали не допустить провокаций на 9 мая.
"В Николаеве 9 мая в 11:30 (совпадает с мск) начнется шествие полка по улице Соборной к мемориалу Ольшанцам (памятник десантникам, принимавшим участие в освобождении города от нацистских войск в 1944 году — ред.)", — говорится в сообщении издания.
Украина 8 мая отметит День памяти и примирения, в который будет вспоминать жертв Второй мировой войны, а 9 мая — 72-ю годовщину Победы.
Украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН" заявляли, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк". При этом Служба безопасности Украины пообещала не допустить провокаций во время этой акции.