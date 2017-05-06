Россиянка заявила о том, что ее изнасиловал уборщик отеля на Сейшелах

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Гражданка России намерена подать иск на руководство одного из пятизвездочных отелей на Сейшельских островах, где ее изнасиловали. Об этом сама пострадавшая рассказала РИА Новости.

"Меня изнасиловал уборщик отеля по имени Равен, как позже оказалось — гражданин Маврикия. Он оказался в моей постели на вилле номер 11 в отеле Six Sences Zil Pasyon (остров Фелисите) в где-то 00.40 — 00.45 ночи 4 мая. Я успела посмотреть время на мобильном, когда открыла глаза, и он начал меня душить. До этого я его никогда не видела", — сказала собеседница агентства, назвавшаяся Анной.

По ее словам, напавший на нее человек был вооружен ножом, он несколько раз совершил в отношении россиянки насильственные действия сексуального характера, после чего ей удалось "подбросить ему таблетку очень сильного снотворного под видом средства от похмелья". После того как он уснул, ей удалось бежать.

Прошло около часа, прежде чем девушка смогла найти помощь. Сотрудники службы безопасности отеля обнаружили насильника, его задержали. Однако, по словам девушки, брошенный на пороге виллы нож, которым напавший ей угрожал, полиция найти уже не смогла. По версии Анны, "его могли спрятать либо сам насильник, либо охрана отеля, полиции они соврали, что в виллу после происшествия не заходили, хотя провели там минимум полтора часа при мне".

Она заявила, что сотрудники отеля не вызывали полицию в течение восьми часов. "При этом, когда в полиции узнали, что им не позвонили сразу, они были в шоке. Генеральный менеджер Эдуард Гросманджин (Edourd Grosmangin) сказал мне, что на Сейшелах очень сложно с полицией, так как это острова, он обещал им позвонить утром. При этом, когда мы в 10 утра вновь встретились с ним, он сказал, что они только собираются писать соответствующее заявление. Вместе с тем открыто мне намекал, что я сама впустила постороннего человека к себе в номер с целью получить удовольствие", — сказала она.

Анна сообщила, что путешествующая с ней коллега Ольга, владелица PR-агентства, представлявшего интересы этого отеля в России, позвонила в полицию и стражи порядка прибыли уже через 15 минут.

"Отель мне никак не помог, более того, пятизвездочный сервис мне обеспечила полиция. Ко мне и моей подруге Ольге были приставлены две женщины-полицейские, мы весь день занимались тем, что я писала заявление в полицию, мы ездили к врачу, я давала показание", — сказала девушка.

"Я попыталась пообщаться на тему компенсации с совладелицей отеля Лаурой, надеялась на извинения и поддержку. Лаура начала разговор с того, что спросила: "Получила ли ты удовольствие прошлой ночью?" После этой фразы я поняла, что генеральная версия отеля — я сама виновата. Отель пока не извинился и не предложил мне никакой компенсации", — добавила Анна. По ее словам, она планирует в ближайшее время подать иск и взыскать компенсацию через суд.

Она также рассказала, что прошла обследование в одном из медицинских центров Москвы, врачи которого "готовы дать комментарии, что на месте мне не оказали необходимую медицинскую помощь, мне должны были сделать укол антибиотиков, дать антивирусный препараты бесплатно, которые сейчас я купила за свой счет за 35 тысяч рублей. Они также должны были провести санитарную обработку, чего сделано не было полицейским врачом, а отель никаких врачей мне не вызывал".

Анна подчеркнула, что насильника, который находится под стражей уже двое суток, до сих пор не обследовали. По словам девушки, ей необходимо как можно скорее получить результаты его анализов на СПИД.

"Я уже начала принимать препараты от СПИДа, которые мне выдали врачи, но эти препараты мне должны были дать бесплатно полицейские сразу же, как только приняли у меня заявление", — добавила она.

Пострадавшая рассказала, что при разговоре с генеральным менеджером ее коллега делала диктофонные записи, которые могут служить доказательством того, что руководство отеля даже не пыталось помочь россиянке.

"Отель пытается замять это дело, у нас есть информация от лондонского PR-агентства, что генеральная версия владельцев и топ-менеджмента отеля заключается в том, что я сама хотела пригласить этого мужчину в номер, что я сумасшедшая, что я самозванка. Вероятно, они пытаются остановить суд и замять дело, об этом я сообщила нашему консулу, с которым сегодня разговаривала", — добавила пострадавшая.

Как РИА Новости сообщили в Департамент информации и печати МИД, "наше дипломатическое представительство оказывает содействие россиянке". Комментариями отеля агентство РИА Новости не располагает.