США
6.056 мая19:48МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Россиянка заявила о том, что ее изнасиловал уборщик отеля на Сейшелах

18:4906.05.2017
(обновлено: 19:20 06.05.2017)
1298918
© Fotolia / Jenny SturmПляж на Сейшельских островах. Архивное фотоПляж на Сейшельских островах. Архивное фото
© Fotolia / Jenny Sturm

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Гражданка России намерена подать иск на руководство одного из пятизвездочных отелей на Сейшельских островах, где ее изнасиловали. Об этом сама пострадавшая рассказала РИА Новости.

Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели. Архивное фото
© AP Photo / Tsering Topgyal
В Индии суд подтвердил смертный приговор четырем насильникам

"Меня изнасиловал уборщик отеля по имени Равен, как позже оказалось — гражданин Маврикия. Он оказался в моей постели на вилле номер 11 в отеле Six Sences Zil Pasyon (остров Фелисите) в где-то 00.40 — 00.45 ночи 4 мая. Я успела посмотреть время на мобильном, когда открыла глаза, и он начал меня душить. До этого я его никогда не видела", — сказала собеседница агентства, назвавшаяся Анной.

По ее словам, напавший на нее человек был вооружен ножом, он несколько раз совершил в отношении россиянки насильственные действия сексуального характера, после чего ей удалось "подбросить ему таблетку очень сильного снотворного под видом средства от похмелья". После того как он уснул, ей удалось бежать.

Прошло около часа, прежде чем девушка смогла найти помощь. Сотрудники службы безопасности отеля обнаружили насильника, его задержали. Однако, по словам девушки, брошенный на пороге виллы нож, которым напавший ей угрожал, полиция найти уже не смогла. По версии Анны, "его могли спрятать либо сам насильник, либо охрана отеля, полиции они соврали, что в виллу после происшествия не заходили, хотя провели там минимум полтора часа при мне".

Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Португалия - Австрия. Архивное Фото.
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СМИ: Роналду в 2010 году заплатил $375 тысяч обвинившей его в изнасиловании

Она заявила, что сотрудники отеля не вызывали полицию в течение восьми часов. "При этом, когда в полиции узнали, что им не позвонили сразу, они были в шоке. Генеральный менеджер Эдуард Гросманджин (Edourd Grosmangin) сказал мне, что на Сейшелах очень сложно с полицией, так как это острова, он обещал им позвонить утром. При этом, когда мы в 10 утра вновь встретились с ним, он сказал, что они только собираются писать соответствующее заявление. Вместе с тем открыто мне намекал, что я сама впустила постороннего человека к себе в номер с целью получить удовольствие", — сказала она.

Анна сообщила, что путешествующая с ней коллега Ольга, владелица PR-агентства, представлявшего интересы этого отеля в России, позвонила в полицию и стражи порядка прибыли уже через 15 минут.

Военнослужащие миротворческой миссии ООН в ЦАР. Архивное фото
© AFP 2017 / Pacome Pabandji
AP опубликовало расследование о сексуальных преступлениях миротворцев ООН

"Отель мне никак не помог, более того, пятизвездочный сервис мне обеспечила полиция. Ко мне и моей подруге Ольге были приставлены две женщины-полицейские, мы весь день занимались тем, что я писала заявление в полицию, мы ездили к врачу, я давала показание", — сказала девушка.

"Я попыталась пообщаться на тему компенсации с совладелицей отеля Лаурой, надеялась на извинения и поддержку. Лаура начала разговор с того, что спросила: "Получила ли ты удовольствие прошлой ночью?" После этой фразы я поняла, что генеральная версия отеля — я сама виновата. Отель пока не извинился и не предложил мне никакой компенсации", — добавила Анна. По ее словам, она планирует в ближайшее время подать иск и взыскать компенсацию через суд.

Она также рассказала, что прошла обследование в одном из медицинских центров Москвы, врачи которого "готовы дать комментарии, что на месте мне не оказали необходимую медицинскую помощь, мне должны были сделать укол антибиотиков, дать антивирусный препараты бесплатно, которые сейчас я купила за свой счет за 35 тысяч рублей. Они также должны были провести санитарную обработку, чего сделано не было полицейским врачом, а отель никаких врачей мне не вызывал".

Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости . Яков Андреев
В Бурятии за убийства и изнасилование пожизненно осудили "Гену-червяка"

Анна подчеркнула, что насильника, который находится под стражей уже двое суток, до сих пор не обследовали. По словам девушки, ей необходимо как можно скорее получить результаты его анализов на СПИД.

"Я уже начала принимать препараты от СПИДа, которые мне выдали врачи, но эти препараты мне должны были дать бесплатно полицейские сразу же, как только приняли у меня заявление", — добавила она.

Пострадавшая рассказала, что при разговоре с генеральным менеджером ее коллега делала диктофонные записи, которые могут служить доказательством того, что руководство отеля даже не пыталось помочь россиянке.

"Отель пытается замять это дело, у нас есть информация от лондонского PR-агентства, что генеральная версия владельцев и топ-менеджмента отеля заключается в том, что я сама хотела пригласить этого мужчину в номер, что я сумасшедшая, что я самозванка. Вероятно, они пытаются остановить суд и замять дело, об этом я сообщила нашему консулу, с которым сегодня разговаривала", — добавила пострадавшая.

Как РИА Новости сообщили в Департамент информации и печати МИД, "наше дипломатическое представительство оказывает содействие россиянке". Комментариями отеля агентство РИА Новости не располагает.

Комментировать
+
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
mavrmos
...гурман...
18:50
06.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена