Додон призвал парламент Молдавии срочно изучить проекты о статусе Гагаузии

КИШИНЕВ, 6 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в субботу, что законопроекты, которые касаются особого статуса региона Гагаузии, должны быть приняты парламентом республики в срочном порядке.

"Всегда поддерживал гагаузский народ. Да, было не просто, да и сейчас не просто. К сожалению, после 22 лет мы видим, что не исполняется полностью законодательство. Имею ввиду закон об особом статусе Гагаузии", — сказал Додон, выступая на четвертом всемирном конгрессе гагаузов, который проходит в Комрате.

По его словам, он добьется "того, чтобы были приняты те законодательные изменения, которые все ждут. Речь идет о трех законах, которые сейчас находятся на повестке парламента". "Их нужно принять в срочном порядке. В качестве президента сделаю все возможное для этого", — сказал Додон.

Он обратил внимание на одобренный в пятницу парламентом в первом чтении едином проекте по изменению Кодекса о выборах, в основе которого — смешанная система голосования. "В рамках смешанной системы, считаю, что для Гагаузии должна быть четкая квота. Уверен, что эта квота будет прописана в законодательстве, чтобы гагаузы имели возможность напрямую выбирать своих депутатов", — добавил Додон.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50% жителей составляли гагаузы или где большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

Отношения между Кишиневом и Комратом обострились в 2014 году после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Тогда в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Большинство также поддержали идею "отложенного статуса автономии", дающего Гагаузии право на самоопределение в случае утери Молдавией независимости. Так жители региона отреагировали на призывы ряда молдавских и румынских политиков к объединению двух стран. Власти Молдавии не признали этот плебисцит.