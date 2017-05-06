СМИ призвали не делать выводы о причастности РФ к утечкам из штаба Макрона

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Говорить о том, что за утечкой электронных писем штаба кандидата в президенты Франции от движения "Вперед" экс-министра страны Эммануэля Макрона, стоит Россия, сейчас нельзя, пишет в субботу газета Monde.

Ранее организация WikiLeaks сообщила о крупной утечке электронных писем штаба Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, общим объемом около девяти гигабайт.

Команда Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту и заявила о том, что помимо реальных писем были опубликованы фейковые документы.

"Сейчас нельзя утверждать это (причастность России) — установление ответственных за кибератаки представляет собой длительный и комплексный процесс, который займет много дней или недель", — пишет издание.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур во французской метрополии пройдет в воскресенье, 7 мая.

По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.