На Эвересте при попытке побить мировой рекорд скончался 85-летний непалец

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Непалец Мин Бахадур Шерхан в возрасте 85 лет скончался в ходе попытки вновь установить мировой рекорд и покорить Эверест, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Шерхан уже устанавливал мировой рекорд в 2008 году. Тогда Шерхан покорил 8850-метровую высоту в 76-летнем возрасте. Затем в 2013 году его рекорд побил японский альпинист Юитиро Миура — он стал самым пожилым покорителем Эвереста, взойдя на высочайшую вершину планеты в возрасте 80 лет.

В субботу Шерхан скончался. "Он ушел из жизни сегодня в базовом лагере", — приводит агентство слова представителя министерства туризма Непала Гианендры Шресты.

Первое восхождение на высочайшую вершину было совершено 29 мая 1953 года шерпом Тэнцингом Норгэем и новозеландцем Эдмундом Хиллари.