Предвыборная карикатура Charlie Hebdo: пудель-Макрон и бульдог-Ле Пен

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Художники французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo выпустили новую карикатуру ко второму туру президентских выборов во Франции: на ней изображены кандидаты на пост главы государства в виде собак — пуделя и бульдога.
Рядом с ним — маленький и печальный английский бульдог, в котором угадываются черты второго кандидата — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур во французской метрополии пройдет в воскресенье, 7 мая.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.