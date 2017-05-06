Князь Трубецкой назвал своего фаворита на выборах во Франции

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Князь династии Трубецких Александр Трубецкой, проживающий во Франции, рассказал РИА Новости, что пойдет на избирательный участок во втором туре выборов главы государства и отдаст свой голос за кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

"Я обязательно пойду голосовать. Конечно, у (лидера движения "Вперед" Эммануэля) Макрона больше шансов, чем у Ле Пен, особенно после этой прошедшей недели, когда дебаты совсем не получились", — сказал Трубецкой, занимающий посты исполнительного президента ассоциации "Франко-российский диалог" и председателя Общества памяти императорской гвардии.

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен — провели последние теледебаты в среду, за три дня до второго тура выборов. Большую часть времени их диалог проходил на повышенных тонах.

Политические телекомментаторы в Париже в целом отмечали, что дебаты получились совсем не такими, какими их хотели бы увидеть избиратели, и гораздо хуже эфиров прошлых лет. Согласно опросам, зрители более убедительным признали Макрона.

"Я буду голосовать за Ле Пен. Я бы сказал, что тот факт, что она находится в альянсе с (лидером партии "Вставай, Франция" Николя) Дюпон-Эньяном, который имеет больше опыта, они могли бы что-то сделать вместе", — отметил князь.

Макрон же, по его мнению, "с неба свалился".

"Там всякие лобби. Конечно, это лобби в том числе от группы Олланда, я им просто не доверяю", — пояснил Трубецкой.