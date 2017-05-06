Французские военные за рубежом не смогут лично проголосовать на выборах

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские военнослужащие, принимающие участие в военных операциях за рубежом, не смогут лично проголосовать во втором туре выборов президента, сообщил в субботу РИА Новости представитель Генштаба ВС страны.

"Избирательных участков в военных частях за рубежом, например, в Мали и Ираке, завтра не будет. Единственная возможность для солдат и офицеров принять участие в выборах — это проголосовать по доверенности", — рассказал собеседник агентства.

Процедура голосования по доверенности во Франции предусмотрена для тех, кто не может лично прийти на свой избирательный участок в день выборов.

Доверенность можно оформить на любого человека, если соблюдены два условия: доверенное лицо должно обладать правом голоса и быть приписано к тому же избирательному участку, что и отсутствующий избиратель. Для этого достаточно заполнить заявление и представить удостоверение личности.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур во французской метрополии пройдет в воскресенье, 7 мая.

По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.

Франция проводит военные операции в Сахаро-Сахельском регионе, в Ираке, Сирии и Мали. Также французские военнослужащие участвуют в международных операциях.