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Французские военные за рубежом не смогут лично проголосовать на выборах

Сюжет:
Выборы президента Франции (882)
16:5306.05.2017
(обновлено: 16:56 06.05.2017)
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© РИА Новости . Валерий Мельников
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ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские военнослужащие, принимающие участие в военных операциях за рубежом, не смогут лично проголосовать во втором туре выборов президента, сообщил в субботу РИА Новости представитель Генштаба ВС страны.

Урна с бюллетенями на выборах во Франции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента
"Избирательных участков в военных частях за рубежом, например, в Мали и Ираке, завтра не будет. Единственная возможность для солдат и офицеров принять участие в выборах — это проголосовать по доверенности", — рассказал собеседник агентства.

Процедура голосования по доверенности во Франции предусмотрена для тех, кто не может лично прийти на свой избирательный участок в день выборов.

Доверенность можно оформить на любого человека, если соблюдены два условия: доверенное лицо должно обладать правом голоса и быть приписано к тому же избирательному участку, что и отсутствующий избиратель. Для этого достаточно заполнить заявление и представить удостоверение личности.

Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
От Парижа до Дамаска. О чем говорили и что обещали Макрон и Ле Пен?
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед" экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Второй тур во французской метрополии пройдет в воскресенье, 7 мая.

По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.

Франция проводит военные операции в Сахаро-Сахельском регионе, в Ираке, Сирии и Мали. Также французские военнослужащие участвуют в международных операциях.

© РИА Новости . Виталий Подвицкий
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