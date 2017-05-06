Запорожский суд отказался запретить марш "Бессмертного полка" в Энергодаре

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Запорожский окружной административный суд отклонил иск о запрете проведения массовых акций, в том числе марша "Бессмертный полк", на День Победы в городе Энергодар Запорожской области Украины, сообщил замначальника департамента внутренней политики областной государственной администрации Александр Зубченко.

Акции "Бессмертный полк" 9 мая запланированы сразу в нескольких городах Украины: помимо Киева шествие пройдет в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге Днепропетровской области. Ранее украинские националисты пообещали сорвать марш в Киеве. В то же время Служба безопасности Украины и МВД страны пообещали не допустить провокаций на 9 мая.

Ранее городской совет Энергодара обратился в суд с просьбой запретить марш "Бессмертного полка", который 9 мая собирались провести в центре города представители политической партии "Союз левых сил".

Как написал Зубченко в соцсети Facebook, решение приняла судья окружного админсуда Инна Батрак, "они отказалась удовлетворить иск энергодарского горисполкома, поддержанный областной властью, о запрете всех массовых мероприятий партий и общественных организаций 8-9 мая", отметил замначальника департамента внутренней политики областной государственной администрации.

Он считает, что такое решение "открывает дорогу гражданскому конфликту в городе Энергодар", а также несет в себе "прямую угрозу массовых беспорядков и столкновений". По его словам, 9 мая в Энергодаре запланировано проведение семи акций разной политической направленности на одной улице.

Украина 8 мая отметит День памяти и примирения, в который будет вспоминать жертв Второй мировой войны, а 9 мая – 72-ю годовщину Победы. Институт национальной памяти Украины ранее выступал с инициативой отменить выходной 9 мая, оставив его государственным праздником, при этом государственным праздником и выходным днем предлагалось сделать также 8 мая. Украинские националисты из организации "Добровольческое движение ОУН" заявляли, что собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции "Бессмертный полк". При этом Служба безопасности Украины пообещала не допустить провокаций во время этой акции.