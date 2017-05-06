В Танзании ДТП со школьным автобусом унесло жизни 34 человек

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Полиция Танзании сообщила о 34 погибших в результате аварии с участием школьного автобуса на севере страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти сообщало о 31 погибшем, среди которых есть учащиеся школы и их преподаватели. При этом полиция на тот момент пыталась установить точные данных о погибших и пострадавших.

Отмечалось, что школьный автобус, перевозивший порядка 35 человек, упал в овраг неподалеку от города Аруша в субботу утром. Большая часть пассажиров автобуса составляли учащиеся одной из школ, а также их преподаватели, следовавшие в поселок Карату для проведения экзамена.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, глава полиции региона Аруша Чарльз Мкумбо также отметил, что четыре человека получили ранения в результате инцидента. Власти пытаются достать тела погибших из автобуса, который потерял управление и впоследствии врезался в деревья.