КНДР потребовала от США извиниться за попытку покушения на Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки должны принести официальные извинения и наказать людей, которые собирались устроить покушение на власти КНДР. Такое заявление опубликовало официальное северокорейское агентство ЦТАК.

В Пхеньяне также заявили, что министерство госбезопасности "сметет с лица земли" разведывательные организации США и Южной Кореи и уничтожит всех вражеских агентов в стране "до последнего человека".

Ранее министерство госбезопасности КНДР объявило о срыве тайной совместной операции США и Южной Кореи. По данным ведомства, сотрудники разведки этих государств планировали покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества и внедрили в КНДР своих людей.

В Белом доме и ЦРУ отказались комментировать это заявление.