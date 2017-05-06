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В мире

Виноградники Бордо, Шампани и Коньяк пострадали от сильнейших заморозков

15:2706.05.2017
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© REUTERS / Christian HartmannФранцузские виноградники ранним утром после заморозковФранцузские виноградники ранним утром после заморозков
© REUTERS / Christian Hartmann

ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Почти половина урожая на виноградниках во французском регионе Бордо может быть потеряна в этом году из-за апрельских заморозков, серьезно пострадали также виноградники в регионах Коньяк и Шампань, сообщает в субботу газета Le Monde.

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В межпрофессиональном совета вин Бордо (CIVB) сообщили, что резкое падение ночных температур в конце апреля оказало "разрушительное воздействие" на многие виноградники.

"Такого масштаба заморозков не было с 1991 года. По нашим оценкам, мы потеряли 50% урожая",- рассказал представитель ассоциации Бернар Фарж. В ряде мест ущерб еще может быть еще значительнее: в знаменитом винодельческом районе Сент-Эмильон потери могут составить 80%, в Медоке – под 90%.

Виноделы из региона Коньяк также заявляют о существенном ущербе. "Из 75 тысяч гектаров этого наименования 25 тысяч были уничтожены на 80%-100%, на 15 тысячах гектарах ущерб оценивается на уровне 10-30%", — сообщил Жан-Бернар де Ларкье, глава межпрофессионального союза региона Коньяк BNIC.

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В регионе Шампань, по первоначальным оценкам, погибли от 20 до 25% площадей виноградников. В Бургундии сильно пострадали виноградники Шабли (20%). Кроме того, заморозки затронули винодельческие районы в Окситании и Альзасе.

По предварительным оценкам, в денежном выражении ущерб от заморозков только для региона Бордо может составить 1,5 миллиарда евро. Как указывает издание, уже новому правительству, которое будет сформировано после выборов, вероятно, придется столкнуться с требованиями производителей о смягчении налоговой нагрузки и отсрочке платежей.

Как спасают виноградники во Франции
© REUTERS / Christian HartmannВо Франции из-за весенних заморозков пострадали виноградники в крупнейших винодельческих регионах - Шампани, Бордо, Бургундии и Шабли.Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Во Франции из-за весенних заморозков пострадали виноградники в крупнейших винодельческих регионах - Шампани, Бордо, Бургундии и Шабли.
© REUTERS / Christian HartmannПобеги винограда уже пошли в рост, когда ударили холода. Из-за заморозков молодые растения гибнут.Французские виноградники ранним утром после заморозков
© REUTERS / Christian Hartmann
Побеги винограда уже пошли в рост, когда ударили холода. Из-за заморозков молодые растения гибнут.
© REUTERS / Christian HartmannЧтобы защитить посадки от холода, фермеры жгут свечи, делают костры в бочках и устанавливают их между рядами винограда.Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Чтобы защитить посадки от холода, фермеры жгут свечи, делают костры в бочках и устанавливают их между рядами винограда.
© REUTERS / Christian HartmannРанним утром огни на полях представляют завораживающее зрелище.Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Ранним утром огни на полях представляют завораживающее зрелище.
© REUTERS / Christian HartmannОбогреватели, защищающие виноградники во время заморозков.Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Обогреватели, защищающие виноградники во время заморозков.
© REUTERS / Christian HartmannФермеры прикладывают максимум усилий, чтобы спасти будущий урожай.Распыляющие устройства, защищающие виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Фермеры прикладывают максимум усилий, чтобы спасти будущий урожай.
© REUTERS / Christian HartmannВиноделы уже фиксируют убытки. По предварительным данным, в различных регионах погибли от 20 до 100% молодых растений.Винодел зажигает обогреватели, чтобы защитить виноградники во время заморозков во Франции
© REUTERS / Christian Hartmann
Виноделы уже фиксируют убытки. По предварительным данным, в различных регионах погибли от 20 до 100% молодых растений.
© REUTERS / Christian HartmannФранцузские виноградники ранним утром после заморозков.Французские виноградники ранним утром после заморозков
© REUTERS / Christian Hartmann
Французские виноградники ранним утром после заморозков.
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