На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

Урна с бюллетенями на выборах во Франции. Архивное фото

Урна с бюллетенями на выборах во Франции. Архивное фото

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Голосование во втором туре выборов президента Франции началось в субботу в некоторых заморских территориях и департаментах Франции.

Первыми, в 12.00 по парижскому времени (13.00 мск), открылись избирательные участки в заморском сообществе Сен-Пьер и Микелон. Затем голосовать начнут жители Французской Гвианы. В субботу же проголосуют жители Гваделупы, Мартиники, Французской Полинезии, Сен-Бартельми и Сен-Мартена.

Помимо французских территорий, решающий день президентской гонки наступил и для французов, проживающих в США, Канаде и странах Латинской Америки.

Во французской метрополии второй тур выборов пройдет в воскресенье, 7 мая.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.

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