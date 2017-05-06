На заморских территориях Франции началось голосование на выборах президента

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Голосование во втором туре выборов президента Франции началось в субботу в некоторых заморских территориях и департаментах Франции.
Помимо французских территорий, решающий день президентской гонки наступил и для французов, проживающих в США, Канаде и странах Латинской Америки.
Во французской метрополии второй тур выборов пройдет в воскресенье, 7 мая.
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, во второй тур вышли лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.
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