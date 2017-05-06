В ДНР не исключили провокаций со стороны силовиков 9 и 11 мая

ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин не исключает провокаций со стороны украинских силовиков при праздновании 9 мая и Дня республики 11 мая.

"Это не первые празднования и 9 мая, и 11 мая. Исключать полностью провокации со стороны Украины нельзя, наши службы работают по предотвращению различного рода диверсий и провокаций. К сожалению, остается угроза обстрелов, поскольку слишком много тяжелой техники стянуто к линии соприкосновения со стороны Украины. Но мы надеемся, что пройдет все в штатном режиме", — сказал журналистам Пушилин.