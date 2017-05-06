Более 40% украинцев выступают против декоммунизации в стране, показал опрос

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Более 40% украинцев выступает против проведения политики декоммунизации в стране, свидетельствуют данные опроса социологической компании "Социополис", проведенного по заказу украинского интернет-издания "Корреспондент.net".

Исследование проводилось 19-25 апреля методом телефонного интервью. Всего было опрошено 1,6 тысячи совершеннолетних украинцев по всей стране (за исключением неподконтрольного Киеву Донбасса). Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

В частности, опрос показал, что 25,6% респондентов полностью против декоммунизации, 15,5% — скорее против, чем за. При этом 22,5% опрошенных полностью поддерживают декоммунизацию, 10,3% — скорее за декоммунизацию, чем против. Почти 25% украинцев ответили, что им все равно.

В то же время уровень поддержки декоммунизации наиболее высок на западе Украины — 44,3%. Меньше всего хотят избавляться от наследия СССР на юге страны — 27,8% и востоке — 25,1%.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.