Более 40% украинцев выступают против декоммунизации в стране, показал опрос

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Более 40% украинцев выступает против проведения политики декоммунизации в стране, свидетельствуют данные опроса социологической компании "Социополис", проведенного по заказу украинского интернет-издания "Корреспондент.net".
В частности, опрос показал, что 25,6% респондентов полностью против декоммунизации, 15,5% — скорее против, чем за. При этом 22,5% опрошенных полностью поддерживают декоммунизацию, 10,3% — скорее за декоммунизацию, чем против. Почти 25% украинцев ответили, что им все равно.
В то же время уровень поддержки декоммунизации наиболее высок на западе Украины — 44,3%. Меньше всего хотят избавляться от наследия СССР на юге страны — 27,8% и востоке — 25,1%.