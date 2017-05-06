Утечка в день тишины: в сеть попали десятки тысяч писем из штаба Макрона

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Буквально за несколько часов до наступления "дня тишины" перед вторым туром президентских выборов во Франции в интернет попали сотни тысяч документов из штаба фаворита предвыборной гонки, лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона. В штабе кандидата осудили хакерские атаки, а французские власти призвали СМИ не публиковать полученные данные. Советники Хиллари Клинтон уже нашли виновных в утечке — как всегда, это оказались "русские хакеры".
Об крупной утечке из штаба Макрона заявил сайт WikiLeaks, который выкладывает документы под хэштэгом "#MacronLeaks. Как утверждает команда сайта, всего в сеть попали сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, — общим объемом примерно девять гигабайт.
Alleged multi-GB team Macron email archives. Could be a 4chan practical joke. We are examining https://t.co/wLemQiYHT2— WikiLeaks (@wikileaks) 5 мая 2017 г.
При этом WikiLeaks отмечает, что утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы". Сейчас сотрудники сайта занимаются проверкой подлинности документов.
Рабочие документы
"Документы, которые были распространены, были получены несколько недель назад из-за взлома персональных и рабочих почтовых ящиков множества представителей движения", — заявило движение "Вперед!".
В сеть попала рабочая переписка, бухгалтерские документы и контракты, причем, как утверждает штаб Макрона, к настоящим документам были добавлены фальшивые — "для того, чтобы посеять сомнения и дезинформацию". А те реальные письма, которые были обнародованы, "не представляют угрозу" для Макрона, так как содержат обычные рабочие вопросы.
WikiLeaks в свою очередь заявил, что пока не обнаружил среди материалов ничего недостоверного.
"На данным момент мы не обнаружили фейки в #MacronLeaks, и мы скептически относимся к тому, что штаб Макрона оказался быстрее нас", — написала организация в своем микроблоге Twitter.
СМИ попросили молчать
Уполномоченный представитель Макрона связался с комиссией по контролю за предвыборными кампаниями на президентских выборах, и та рекомендовала СМИ воздержаться от публикации обнародованных документов, поскольку это может повлиять на избирателей.
"…В ожидании собрания комиссии, которое состоится в ближайшие часы, ее председатель обращает внимание средств массовой информации на то чувство ответственности, которое они должны продемонстрировать, поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования. Таким образом, он требует от средств массовой информации, и в частности от их интернет-сайтов, не сообщать о содержании этих данных, напоминая, что распространение ложной информации может преследоваться по закону", — говорится в заявлении комиссии.
Recommandation aux médias suite à l'attaque informatique dont a été victime l'équipe de campagne de @EmmanuelMacron pic.twitter.com/LaLA1hgXYk— CNCCEP (@cnccep) 5 мая 2017 г.
В первом туре выборов президента Франции Макорн набрал 24,01% голосов, второе место заняла кандидат от партии "Национальный фронтр" Марин Ле Пен с 21,3%. По данным последних социологических опросов, во втором туре Макрон получит поддержку 61,5% избирателей, а за Ле Пен свои голоса отдадут лишь 38,5% французов.
Советники Клинтон уже нашли виновных
В США также отреагировали на утечку документов французского кандидата. Бывшие сотрудники штаба Хиллари Клинтон привычно обвинили в причастности к ней Россию, как всегда, без каких-либо доказательств.
"Путин ведет войну против западных демократий, и наш президент не на той стороне", — написал в Twitter бывший пресс-секретарь штаба Клинтон Брайан Фэллон.
"Российский след" разглядел и еще один бывший советник Клинтон, Робби Мук.
"Для тех, кто думал, что Россия отступает… Произошла утечка электронных писем штаба Макрона", — написал он.
For those who thought Russia was dialing back..— Robby Mook (@RobbyMook) 5 мая 2017 г.
Macron's French presidential campaign emails leaked online | Reuters https://t.co/AyoLmtI3MB
С подобными заявлениями представители Демократической партии выступали неоднократно, причем никаких доказательств ни разу не привели. Сама Клинтон в одном из последних интервью причислила взлом почтового ящика главы ее штаба Джона Подесты к ключевым факторам, которые не позволили ей победить на выборах.
В Москве все обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно опровергали, называя их "абсолютно голословными".
В штабе Макрона и ранее утверждали, что их сайт пытаются взломать, и эти кибератаки якобы идут с территории России. Как заявляли представители компании по компьютерной безопасности Trend Micro, с 15 марта по 12 апреля хакеры направляли членам предвыборной команды Макрона ложные ссылки на интернет-сайты, в случае перехода на которые злоумышленники могли бы проникнуть во внутреннюю базу данных.
В Кремле тогда в очередной раз заметили, что эти обвинения ни на чем не основываются.
"Мы категорически не согласны с такими обвинениями, они абсолютно беспочвенны, официальная Москва никоим образом не могла и не может быть причастной к каким-либо кибератакам", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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