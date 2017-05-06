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В мире

Утечка в день тишины: в сеть попали десятки тысяч писем из штаба Макрона

Сюжет:
Выборы президента Франции (879)
12:2606.05.2017
0200
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фотоКандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Буквально за несколько часов до наступления "дня тишины" перед вторым туром президентских выборов во Франции в интернет попали сотни тысяч документов из штаба фаворита предвыборной гонки, лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона. В штабе кандидата осудили хакерские атаки, а французские власти призвали СМИ не публиковать полученные данные. Советники Хиллари Клинтон уже нашли виновных в утечке — как всегда, это оказались "русские хакеры".

Об крупной утечке из штаба Макрона заявил сайт WikiLeaks, который выкладывает документы под хэштэгом "#MacronLeaks. Как утверждает команда сайта, всего в сеть попали сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, — общим объемом примерно девять гигабайт.

​При этом WikiLeaks отмечает, что утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы". Сейчас сотрудники сайта занимаются проверкой подлинности документов.

Рабочие документы

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
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В штабе Макрона подтвердили, что стали жертвами "масштабного и скоординированного" взлома. 

"Документы, которые были распространены, были получены несколько недель назад из-за взлома персональных и рабочих почтовых ящиков множества представителей движения", — заявило движение "Вперед!".

В сеть попала рабочая переписка, бухгалтерские документы и контракты, причем, как утверждает штаб Макрона, к настоящим документам были добавлены фальшивые — "для того, чтобы посеять сомнения и дезинформацию". А те реальные письма, которые были обнародованы, "не представляют угрозу" для Макрона, так как содержат обычные рабочие вопросы. 

WikiLeaks в свою очередь заявил, что пока не обнаружил среди материалов ничего недостоверного.

"На данным момент мы не обнаружили фейки в #MacronLeaks, и мы скептически относимся к тому, что штаб Макрона оказался быстрее нас", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

© REUTERS / Eric Feferberg/PoolКандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах

СМИ попросили молчать

Уполномоченный представитель Макрона связался с комиссией по контролю за предвыборными кампаниями на президентских выборах, и та рекомендовала СМИ воздержаться от публикации обнародованных документов, поскольку это может повлиять на избирателей.

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
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"…В ожидании собрания комиссии, которое состоится в ближайшие часы, ее председатель обращает внимание средств массовой информации на то чувство ответственности, которое они должны продемонстрировать, поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования. Таким образом, он требует от средств массовой информации, и в частности от их интернет-сайтов, не сообщать о содержании этих данных, напоминая, что распространение ложной информации может преследоваться по закону", — говорится в заявлении комиссии.

В первом туре выборов президента Франции Макорн набрал 24,01% голосов, второе место заняла кандидат от партии "Национальный фронтр" Марин Ле Пен с 21,3%. По данным последних социологических опросов, во втором туре Макрон получит поддержку 61,5% избирателей, а за Ле Пен свои голоса отдадут лишь 38,5% французов.

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкШкольники и лицеисты во время марша по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции. 27 апреля 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Школьники и лицеисты во время марша по Парижу в знак протеста против обоих кандидатов в президенты Франции. 27 апреля 2017

Советники Клинтон уже нашли виновных

В США также отреагировали на утечку документов французского кандидата. Бывшие сотрудники штаба Хиллари Клинтон привычно обвинили в причастности к ней Россию, как всегда, без каких-либо доказательств.

"Путин ведет войну против западных демократий, и наш президент не на той стороне", — написал в Twitter бывший пресс-секретарь штаба Клинтон Брайан Фэллон.

"Российский след" разглядел и еще один бывший советник Клинтон, Робби Мук.

"Для тех, кто думал, что Россия отступает… Произошла утечка электронных писем штаба Макрона", — написал он.

​С подобными заявлениями представители Демократической партии выступали неоднократно, причем никаких доказательств ни разу не привели. Сама Клинтон в одном из последних интервью причислила взлом почтового ящика главы ее штаба Джона Подесты к ключевым факторам, которые не позволили ей победить на выборах.

Директор ФБР США Джеймс Коми. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Глава ФБР: хакер Guccifer 2.0 является инструментом российской разведки
"Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули", — заявила Клинтон в интервью СNN. По ее словам, если бы выборы состоялись 27 октября, она бы стала президентом.

В Москве все обвинения во вмешательстве в американские выборы неоднократно опровергали, называя их "абсолютно голословными".

В штабе Макрона и ранее утверждали, что их сайт пытаются взломать, и эти кибератаки якобы идут с территории России. Как заявляли представители компании по компьютерной безопасности Trend Micro, с 15 марта по 12 апреля хакеры направляли членам предвыборной команды Макрона ложные ссылки на интернет-сайты, в случае перехода на которые злоумышленники могли бы проникнуть во внутреннюю базу данных.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон в Нью-Йорке. 2 мая 2017 года
© REUTERS / Brendan McDermid
Байки из склепа: кто виноват в проигрыше Хиллари Клинтон
Конкретных доказательств компания не привела, заявив, что выводы сделаны на основании совпадения "образа действия и подхода" и "цифровых следов" при атаках на сайт "Вперед!" и на серверы Демпартии. Атак вели якобы хакеры из группы "Fancy bear", которую обвиняют в работе на Россию.

В Кремле тогда в очередной раз заметили, что эти обвинения ни на чем не основываются.

"Мы категорически не согласны с такими обвинениями, они абсолютно беспочвенны, официальная Москва никоим образом не могла и не может быть причастной к каким-либо кибератакам", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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