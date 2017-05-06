Утечка в день тишины: в сеть попали десятки тысяч писем из штаба Макрона

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Буквально за несколько часов до наступления "дня тишины" перед вторым туром президентских выборов во Франции в интернет попали сотни тысяч документов из штаба фаворита предвыборной гонки, лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона. В штабе кандидата осудили хакерские атаки, а французские власти призвали СМИ не публиковать полученные данные. Советники Хиллари Клинтон уже нашли виновных в утечке — как всегда, это оказались "русские хакеры".

Об крупной утечке из штаба Макрона заявил сайт WikiLeaks, который выкладывает документы под хэштэгом "#MacronLeaks. Как утверждает команда сайта, всего в сеть попали сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, — общим объемом примерно девять гигабайт.

Alleged multi-GB team Macron email archives. Could be a 4chan practical joke. We are examining https://t.co/wLemQiYHT2 — WikiLeaks (@wikileaks) 5 мая 2017 г.

​При этом WikiLeaks отмечает, что утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы". Сейчас сотрудники сайта занимаются проверкой подлинности документов.

Рабочие документы

В штабе Макрона подтвердили, что стали жертвами "масштабного и скоординированного" взлома.

"Документы, которые были распространены, были получены несколько недель назад из-за взлома персональных и рабочих почтовых ящиков множества представителей движения", — заявило движение "Вперед!".

В сеть попала рабочая переписка, бухгалтерские документы и контракты, причем, как утверждает штаб Макрона, к настоящим документам были добавлены фальшивые — "для того, чтобы посеять сомнения и дезинформацию". А те реальные письма, которые были обнародованы, "не представляют угрозу" для Макрона, так как содержат обычные рабочие вопросы.

WikiLeaks в свою очередь заявил, что пока не обнаружил среди материалов ничего недостоверного.

"На данным момент мы не обнаружили фейки в #MacronLeaks, и мы скептически относимся к тому, что штаб Макрона оказался быстрее нас", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

© REUTERS / Eric Feferberg/Pool Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах © REUTERS / Eric Feferberg/Pool Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на теледебатах

СМИ попросили молчать

Уполномоченный представитель Макрона связался с комиссией по контролю за предвыборными кампаниями на президентских выборах, и та рекомендовала СМИ воздержаться от публикации обнародованных документов, поскольку это может повлиять на избирателей.

"…В ожидании собрания комиссии, которое состоится в ближайшие часы, ее председатель обращает внимание средств массовой информации на то чувство ответственности, которое они должны продемонстрировать, поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования. Таким образом, он требует от средств массовой информации, и в частности от их интернет-сайтов, не сообщать о содержании этих данных, напоминая, что распространение ложной информации может преследоваться по закону", — говорится в заявлении комиссии.