Посольство России в Греции пригласило на памятные мероприятия в День Победы

АФИНЫ, 6 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Посольство России в Греции пригласило всех греков принять участие в памятных мероприятиях, которые пройдут в День Победы 9 мая, сообщил советник-посланник посольства РФ Олег Бредихин в интервью греческого общественному телевидению ERT.

Телеканал пригласил российского дипломата в связи с приближающимся праздником. В начале интервью ведущих заинтересовала георгиевская ленточка на лацкане пиджака дипломата, и Бредихин пояснил, что это цвета Святого Георгия, символизирующие дым и пламя боя. "Эти цвета были на ордене Святого Георгия в императорской царской России, которые сохранились и на ордене Славы Советского Союза", — пояснил дипломат.

Он напомнил, что День Победы над фашистской Германией отмечается во многих странах.

"Здесь, в Афинах, главные мероприятия пройдут 9 мая. На Синтагме пройдет "Бессмертный полк" – россияне и греки выйдут на улицы с портретами отцов и дедов, которые воевали. В 7 часов вечера люди соберутся возле церкви Святой Троицы на улице Филэллинов и пройдут до памятника Неизвестному солдату на площади Синтагма, где возложат венки. Затем они направятся к дворцу Заппион, где состоится большой концерт. В нем будет участвовать и оркестр Военно-воздушных сил Греции", — сообщил Бредихин.

"Мы ждем, что будет много людей. Вход свободный и, конечно, мы приглашаем всех принять участие, почтить память и поддержать напоминание об освобождении от нацизма, которое очень актуально и сегодня", — сказал российский дипломат.

Он поблагодарил греков за то, что они чтут память героев Второй мировой войны. "Здесь есть и могилы советских воинов. 9 мая будут возложены венки к памятнику Советскому солдату в Колифее (район в Афинах – ред.). Венки будут возложены ко всем могилам и памятникам в Греции, которые связаны с участием Советского Союза в сопротивлении", — сказал Бредихин.

"Девятое мая – это большой день, День Победы. 9 мая – это день, когда мы склоняем головы перед памятью людей, которые спасли мир, спасли человечество, перед жертвами. Хотя вклад внесли многие народы, решающим был вклад в Победу советского народа", — сказал Бредихин.

Дипломат отметил, что большим был вклад и греческого народа, и жертвы советского и греческого народов были самыми значительными. Журналисты напомнили, что и в рядах Советской Армии воевали тысячи греков. "И многие были награждены орденами и медалями, стали Героями Советского Союза – кавалерами высшей награды СССР", — добавил Бредихин.

Он сказал, что в этой войне каждый воин внес свой героический вклад. "Каждый герой для нас. Это день – символический для нас. Наша цель – передать уроки новым поколениям, и главное послание – чтобы не повторился ужас войны, чтобы мир жил свободным", — сказал дипломат.

По его словам, в ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть итоги войны. "В некоторых странах Европейского Союза ведется война против памятников советскому солдату, разрушаются памятники. В братской стране – Украине установился режим, который преследует и уголовно наказывает тех, кто отмечает праздник с теми цветами Победы, которые у меня на георгиевской ленточке", — сказал Бредихин.