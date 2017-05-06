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В мире

Макрон и Ле Пен: чего ждать миру от Франции после второго тура выборов

Сюжет:
Выборы президента Франции (877)
11:5606.05.2017
(обновлено: 12:07 06.05.2017)
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© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolКандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатахКандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Будущее Франции в Евросоюзе, единая европейская валюта, отношения с Россией и США, борьба с терроризмом, проблема иммиграции: по этим вопросам позиции кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, которым в воскресенье 7 мая предстоит финальная схватка за высший государственный пост, нередко оказывались диаметрально противоположными.

Говоря о своем оппоненте, экс-министре экономики страны, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не раз использовала фразу "идеальный антипод", и предвыборные обещания кандидатов — наглядная тому иллюстрация. РИА Новости представляет описание позиций основных кандидатов на пост главы государства по ключевым вопросам внешнеполитической повестки дня.

Дуэль в прямом эфире: дебаты Макрона и Ле Пен за три дня до выборов
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolОснователь движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен 3 мая провели последние теледебаты перед вторым туром выборов президента Франции.
© REUTERS / Eric Feferberg/PoolОткрывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© REUTERS / Eric Feferberg/Pool
Открывать дебаты по жребию выпало Марин Ле Пен, которая и задала тон всей предстоящей дискуссии.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolЛидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Лидер Нацфронта напомнила зрителям, что Макрон работал в Елисейском дворце и в правительстве социалистов все время пока крайне непопулярная партия Олланда была у руля управления страной.
© AP Photo / Thibault CamusМарин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.Ресторан транслирует телевизионные дебаты кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Thibault Camus
Марин Ле Пен обвинила оппонента в поддержке крупных предприятий, которые заинтересованы в неконтролируемой глобализации и способствуют расхищению экономики страны.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolВ ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
В ответ основатель движения "Вперед" заявил, что Ле Пен не хочет вести открытые, взвешенные дебаты, и обвинил ее во лжи. По его словам, он не несет ответственности за пятилетку Олланда, был не согласен с политикой властей и поэтому ушел в отставку с поста министра экономики.
© AFP 2017 / StringerОтвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
Отвечая на вопрос ведущих, как в случае победы на выборах кандидаты будут строить отношения с президентами России и США Марин Ле Пен ответила, что хочет добиться баланса в отношениях с Москвой и Вашингтоном.
© AFP 2017 / StringerВ свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.Основатель движения Вперед Эммануэль Макрон на теледебатах
© AFP 2017 / Stringer
В свою очередь Макрон отметил, что прочные связи Франции с Соединенными Штатами являются приоритетом и что он будет стремиться к укреплению диалога с американским лидером. Что касается отношений в Россией, то основатель движения "Вперед" заметил, что Путин будет оставаться "рабочим партнером" Франции по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризисам.
© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolПо данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
По данным опроса, проведенного компанией Elabe, более убедительным Макрона назвали 63% телезрителей, Ле Пен — 34%, еще 3% зрителей дебатов не определились со своей позицией.
© AP Photo / Laurent CiprianiПервый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
Первый тур выборов президента Франции состоялся 23 апреля, по его итогам больше всех голосов набрал Макрон (24,01%), Ле Пен оказалась на втором месте с 21,3% голосов избирателей. Второй тур выборов пройдет 7 мая.
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Россия и США

Прямой эфир телевизионных дебатов кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен. 3 мая 2017
© AP Photo / Laurent Cipriani
От Парижа до Дамаска. О чем говорили и что обещали Макрон и Ле Пен?
Марин Ле Пен многократно заявляла, что намерена наладить отношения с Россией так, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее". Она назвала санкции Запада против РФ "бестолковыми", а также признала воссоединение Крыма с Россией. По ее мнению, необходимо добиваться баланса в отношениях с США и РФ. Ле Пен заявляла, что у Парижа нет причин вести "холодную войну" с Россией, призывала развивать дипломатические, торговые, стратегические отношения с этой "великой страной".

Одна из ключевых тем в отношениях с Россией — совместное противодействие международному терроризму, вопрос борьбы с которым занимает важное место в программах кандидатов. Угроза терактов во Франции в последнее время стала частью повседневной жизни.

Ле Пен придерживается мнения, что Франции и РФ стоило бы обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. По ее словам, Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом. Она также заявляла, что намерена придерживаться баланса в международных отношениях, опираясь на концепцию многополярного мира, а не сужая внешнюю политику до рамок Евросоюза.

Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фотональный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017 года
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен: женщина, бросившая вызов политической системе Франции
Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон считает, что с Россией надо вести диалог, но позиция его при этом жестче. Он настаивает на том, что прочные связи Франции с США как традиционным стратегическим партнером должны остаться приоритетом, в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Экс-министр не намерен сильно сближаться с Россией, которую он считает "рабочим партнером" по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризису. Макрон также настаивает на сохранении санкций в отношении РФ в привязке к выполнению минских соглашений.

Первый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкБорьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСреди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкК "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.Жан-Люк Меланшон проголосовал на выборах
© REUTERS / Stephane Mahe
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.Сторонники кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона в коммуне Ле-Туке, во время первого тура президентских выборов.
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.Марин Ле Пен голосует на выборах президента
© REUTERS / Pascal Rossignol
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНедалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.Мужчина голосует на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцы экс-премьер Франсуа Фийон на избирательном участке
© REUTERS / Christophe Archambault/Pool
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
© REUTERS / Philippe LaurensonЯвка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.Люди на избирательном участке в Марселе, Франция. 23 апреля 2017
© REUTERS / Philippe Laurenson
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.Люди стоят в очереди на избирательном участке в Мартр-Толозан, Франция
© AFP 2017 / Pascal Pavani
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.Президент Франции Франсуа Олланд на избирательном участке
© AFP 2017 / Georges Gobet
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
© REUTERS / Philippe LaurensonНесмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.Жители голосуют на избирательном участке в Марселе во время первого тура президентских выборов во Франции
© REUTERS / Philippe Laurenson
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУрна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательный участок в Париже.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Избирательный участок в Париже.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПомимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.Жители голосуют на избирательном участке в Париже во время первого тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
© AFP 2017 / Charly TriballeauГолосование на одном из избирательных участков в Кане.Избирательный участок в Кане, Франция
© AFP 2017 / Charly Triballeau
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.
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Союзы и альянсы

Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен на теледебатах. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Конкурс непопулярности: ни Макрон, ни Ле Пен не устраивают французов
Центральной частью программы Марин Ле Пен в кампании перед первым туром был возможный выход Франции из Евросоюза — Frexit. Перед вторым туром Ле Пен немного смягчила риторику, заявив, что хочет заменить ЕС на "Европейский альянс свободных и суверенных государств", инициировав, в случае победы, переговоры о глубокой реформе этого "тоталитарного" союза, и если переговоры провалятся, поставить вопрос о проведении референдума.

При этом она отмечала, что не является противницей Европы, но европейский проект, по ее словам, сильно отклонился от своих целей. Ле Пен выступала также за восстановление национальных границ, выход из шенгенского пространства и из военного командования НАТО.

Макрон, в свою очередь, напротив, убежденный сторонник евроинтеграции, и считает своим приоритетом защиту интересов Евросоюза и его граждан, особенно после выхода Великобритании из состава ЕС. Однако и его риторика по этому вопросу перед вторым туром претерпела изменения: так, он заявил, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода Франции из состава ЕС, так как у французов накопилась "злоба" в отношении союза.

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Эммануэль Макрон: неожиданный фаворит традиционной закалки
В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта нежизнеспособна из-за разницы в конкурентоспособности стран. Она также заявляла, что в случае избрания в течение двух лет вернет в обращение франк для ежедневных платежей, но сохранит европейскую валюту для корпоративных расчетов и расчетов с другими странами. Макрон подверг эту идею жесткой критике.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Победу во втором туре выборов, который пройдет 7 мая, также прочат лидеру от движения "Вперед". По данным опроса компаний IPSOS / Sopra Steria, Макрон получит поддержку 61,5% избирателей, а за Ле Пен свои голоса отдадут лишь 38,5% французов.

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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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Итоги первого тура президентских выборов во Франции
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