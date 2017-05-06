Макрон и Ле Пен: чего ждать миру от Франции после второго тура выборов

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения Вперед Эммануэль Макрон и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен на теледебатах

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Будущее Франции в Евросоюзе, единая европейская валюта, отношения с Россией и США, борьба с терроризмом, проблема иммиграции: по этим вопросам позиции кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона, которым в воскресенье 7 мая предстоит финальная схватка за высший государственный пост, нередко оказывались диаметрально противоположными.

Говоря о своем оппоненте, экс-министре экономики страны, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не раз использовала фразу "идеальный антипод", и предвыборные обещания кандидатов — наглядная тому иллюстрация. РИА Новости представляет описание позиций основных кандидатов на пост главы государства по ключевым вопросам внешнеполитической повестки дня.

Россия и США

Марин Ле Пен многократно заявляла, что намерена наладить отношения с Россией так, чтобы Европа "могла смотреть в спокойное будущее". Она назвала санкции Запада против РФ "бестолковыми", а также признала воссоединение Крыма с Россией. По ее мнению, необходимо добиваться баланса в отношениях с США и РФ. Ле Пен заявляла, что у Парижа нет причин вести "холодную войну" с Россией, призывала развивать дипломатические, торговые, стратегические отношения с этой "великой страной".

Одна из ключевых тем в отношениях с Россией — совместное противодействие международному терроризму, вопрос борьбы с которым занимает важное место в программах кандидатов. Угроза терактов во Франции в последнее время стала частью повседневной жизни.

Ле Пен придерживается мнения, что Франции и РФ стоило бы обмениваться разведывательными данными в сфере борьбы с терроризмом. По ее словам, Москва и Париж относятся к тем силам, которые реально борются с терроризмом. Она также заявляла, что намерена придерживаться баланса в международных отношениях, опираясь на концепцию многополярного мира, а не сужая внешнюю политику до рамок Евросоюза.

Союзы и альянсы

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон считает, что с Россией надо вести диалог, но позиция его при этом жестче. Он настаивает на том, что прочные связи Франции с США как традиционным стратегическим партнером должны остаться приоритетом, в том числе в сфере борьбы с терроризмом. Экс-министр не намерен сильно сближаться с Россией, которую он считает "рабочим партнером" по "региональным проблемам" — украинскому и сирийскому кризису. Макрон также настаивает на сохранении санкций в отношении РФ в привязке к выполнению минских соглашений.

Центральной частью программы Марин Ле Пен в кампании перед первым туром был возможный выход Франции из Евросоюза — Frexit. Перед вторым туром Ле Пен немного смягчила риторику, заявив, что хочет заменить ЕС на "Европейский альянс свободных и суверенных государств", инициировав, в случае победы, переговоры о глубокой реформе этого "тоталитарного" союза, и если переговоры провалятся, поставить вопрос о проведении референдума.

При этом она отмечала, что не является противницей Европы, но европейский проект, по ее словам, сильно отклонился от своих целей. Ле Пен выступала также за восстановление национальных границ, выход из шенгенского пространства и из военного командования НАТО.

Макрон, в свою очередь, напротив, убежденный сторонник евроинтеграции, и считает своим приоритетом защиту интересов Евросоюза и его граждан, особенно после выхода Великобритании из состава ЕС. Однако и его риторика по этому вопросу перед вторым туром претерпела изменения: так, он заявил, что Евросоюз должен провести реформы или столкнуться с перспективой выхода Франции из состава ЕС, так как у французов накопилась "злоба" в отношении союза.

В случае избрания главой государства Ле Пен намерена провести национальный референдум по вопросу отказа от евро, поскольку убеждена, что единая европейская валюта нежизнеспособна из-за разницы в конкурентоспособности стран. Она также заявляла, что в случае избрания в течение двух лет вернет в обращение франк для ежедневных платежей, но сохранит европейскую валюту для корпоративных расчетов и расчетов с другими странами. Макрон подверг эту идею жесткой критике.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Победу во втором туре выборов, который пройдет 7 мая, также прочат лидеру от движения "Вперед". По данным опроса компаний IPSOS / Sopra Steria, Макрон получит поддержку 61,5% избирателей, а за Ле Пен свои голоса отдадут лишь 38,5% французов.

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