Чешский автогонщик чудом не упал со скалы во время ралли

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Чешский автогонщик Томаш Каспержик чудом не упал со скалы во время чемпионата по ралли на Канарских островах в пятницу. На видео аварии обратил внимание портал Mashable.

В ролике видно, как он едет в машине "Форд Фиеста" по горной дороге на высокой скорости, не вписывается в крутой поворот и боком влетает в ограждение, которое и спасло автомобиль от падения с большой высоты.

More pictures of Tomasz Kasperczyk's car after he crashed in SS1… looks like a big one! #FIAERC #RallyIslasCanarias pic.twitter.com/l1Vpq8WHPm — FIA ERC (@FIAERC) May 5, 2017

​Водитель и штурман серьезных травм не получили. Сам Каспержик написал на своей странице в Facebook о том, что, "к сожалению", попал в аварию на первой стадии чемпионата и пообещал поделиться подробностями позже.