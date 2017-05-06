NYT: сенат запросил у экс-помощников Трампа данные о контактах с россиянами

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Комитет по разведке сената США попросил членов предвыборной кампании президента Дональда Трампа передать электронные письма и другие записи, якобы свидетельствующие о связях с россиянами, в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы США, пишет издание New York Times со ссылкой на чиновников.

Комитет в течение последних десяти дней разослал письма бывшим советникам предвыборного штаба Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну. Как пишет издание, этот шаг направлен на ускорение темпов расследования комитета по разведке сената США.

Кроме того, в число лиц, которым были отправлены запросы, входят бывший руководитель предвыборного штаба избранного президента США и экс-советник бывшего главы Украины Виктора Януковича Пол Манафорт, а также бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, сообщили чиновники.

Стоун сообщал, что планировал выполнять указанные в запросе требования, отметив, что намеревался дать показания добровольно, пишет издание. Стоун отрицал какие-либо связи с Россией. Пейдж отмечал, что лучше за такими данными обратиться в разведку США, которая, как считает Пейдж, наверняка за ним следила.

Издание пишет, что представители Манафорта и Флинна отказались давать комментарии на запрос комитета.