В штаб-квартире ООН открыли фотовыставку к 72-й годовщине Победы

ООН, 6 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Выставкой фотографий и минутой молчания почтили в штаб-квартире ООН события Второй мировой войны и 72-ю годовщину Победы.

Памятные мероприятия накануне этого дня провели постоянные представительства девяти стран при ООН: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В этом году члены СНГ организовали выставку фотографий памятников, увековечивших события Великой Отечественной войны. В фойе здания Генеральной Ассамблеи ООН были выставлены изображения монумента из Парка Победы в Ереване, памятника Мехти Гусейн-заде (Михайло) в Баку, Мемориального комплекса "Хатынь" на месте в память уничтоженных белорусских деревень и скульптуры "Непокоренный человек", Парка имени 28 панфиловцев в Алматы, монумента жертвам Второй мировой войны в Бишкеке, мемориала "Трагедия народов" в Москве и скульптуры "Родина-мать зовёт" в Волгограде, Парка Победы в Душанбе, мемориала ветеранам Второй мировой войны в Ашхабаде и монумента Скорбящей матери в Ташкенте.

На одном из плакатов выставки также были представлены следующие данные: за четыре года войны под нацистской оккупацией оказались 672 города в 8 из 15 республик Советского Союза, были разрушены или уничтожены 1710 городов и 70 тысяч деревень, 65 тысяч километров железных дорог, 32 тысячи промышленных предприятий.

На выставке присутствовали послы государств, организовавших мероприятие, а также дипломаты других стран и сотрудники ООН. Открыли экспозицию постпреды Белоруссии Андрей Дапкюнас и Туркмении Аксолтан Атаева, которая объявила минуту молчания в память о погибших в годы войны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своей речи отметил огромные потери, которые понесли страны-участницы, и напомнил о том, что ООН была создана "именно по причине Второй мировой войны". "Я призываю всех нас жить, уважая этот смысл существования, истоки нашей организации. В то время, когда в мире идет столько войн, мы должны, каждый из нас, сделать все, чтобы остановить войны и избежать новых", — обратился он к гостям.