СМИ: Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом в США

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Члены переходной команды Дональда Трампа предупреждали его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна об опасности контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком, сообщила в пятницу газета Washington Post.

"Высокопоставленные представители переходной команды Трампа предупреждали Флинна об опасности контактов с послом РФ", — сообщается издание, ссылаясь на нынешних и бывших американских чиновников. По их словам, это имело место "за несколько недель до декабрьского телефонного разговора, приведшего позднее к отставке Флинна".

Как отмечается, "на встрече в конце ноября Флинну было сказано, что за разговорами Кисляка почти наверняка следят американские разведывательные службы". Также подчеркивается, что высказывались опасения о том, что "Флинн не до конца понимает мотивы действий российского посла". При этом представители Трампа запросили у администрации прежнего президента США Барака Обамы секретное досье ЦРУ на Кисляка, которое было получено ими через несколько дней. "Правда, неизвестно, читал ли Флинн этот документ", — говорится в материале.

В феврале советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. До этого СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа и самого советника. В Кремле заявляли, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.

В настоящее время в Пентагоне и конгрессе США проводится проверка контактов Флинна во время его поездок в Россию в 2015 году и якобы получения им гонораров от российских компаний. Как лицо с особым статусом генерал должен был заручиться для этого соответствующим разрешением от властей США.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012-2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США.