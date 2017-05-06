СМИ: Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом в США

ВАШИНГТОН, 6 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Члены переходной команды Дональда Трампа предупреждали его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна об опасности контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком, сообщила в пятницу газета Washington Post.
Как отмечается, "на встрече в конце ноября Флинну было сказано, что за разговорами Кисляка почти наверняка следят американские разведывательные службы". Также подчеркивается, что высказывались опасения о том, что "Флинн не до конца понимает мотивы действий российского посла". При этом представители Трампа запросили у администрации прежнего президента США Барака Обамы секретное досье ЦРУ на Кисляка, которое было получено ими через несколько дней. "Правда, неизвестно, читал ли Флинн этот документ", — говорится в материале.
В настоящее время в Пентагоне и конгрессе США проводится проверка контактов Флинна во время его поездок в Россию в 2015 году и якобы получения им гонораров от российских компаний. Как лицо с особым статусом генерал должен был заручиться для этого соответствующим разрешением от властей США.
Генерал-лейтенант Флинн в 2012-2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США.