СМИ: протестующие разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, сообщает издание Nacional.

Как сообщается, протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился. Видео инцидента было распространено в социальной сети Twitter.

По данным издания, местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.