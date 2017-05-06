Команда Макрона осудила хакерские атаки на электронные почтовые ящики

ПАРИЖ, 6 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Команда кандидата в президенты Франции, лидера движения "Вперёд" и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона осудила хакерские атаки на электронную почту представителей движения, передаёт агентство Франс Пресс.

"Документы, которые были распространены, были получены несколько недель назад из-за взлома персональных и рабочих почтовых ящиков множества представителей движения", — приводит агентство выдержку из коммюнике движения Макрона.

Ранее организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Речь идет о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом, отмечает WikiLeaks.