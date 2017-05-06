WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба Макрона

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Организация WikiLeaks сообщила о "крупной" утечке электронных писем штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.

"#MacronLeaks (хэштэг, обозначающий утечку писем команды Макрона — ред.) содержит сотни тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года, около девяти гигабайт в целом", — написала организация в своем микроблоге Twitter.

Update: #MacronLeaks contains many tens of thousands emails, photos, attachments up to April 24, 2017--around 9Gb in total — WikiLeaks (@wikileaks) 5 мая 2017 г.

WikiLeaks также отмечает, что утечка произошла "слишком поздно, чтобы повлиять на выборы". В настоящий момент сотрудники сайта проверяют некоторые части попавших в сеть данных.

Во Франции 23 апреля прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая. По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.