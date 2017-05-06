Ле Пен намерена бороться за Францию даже в случае поражения на выборах

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен заявила, что продолжит бороться за свою страну, даже если ей не удастся одержать победу в президентской гонке.

"Что может меня остановить в борьбе за мою страну?" — заявила она в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс

Она также подчеркнула, что "не рискует ничем", так как в ее окружении "нет ни одного человека, которого можно было бы за что-то упрекнуть".

Ранее Ле Пен заявила, что даже если у нее не получится одержать победу в президентской гонке, ей и ее сторонникам уже удалось "все изменить".

Во Франции 23 апреля прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая. По данным опросов разных компаний, Макрон может одержать победу над Ле Пен при соотношении в среднем 60% против 40%.