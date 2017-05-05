Пушков высмеял Тимошенко, назвавшую Порошенко "негодяем"

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал выпад лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко в адрес украинского президента Петра Порошенко.

"Известная своей кристальной честностью Юлия Тимошенко назвала Порошенко "грязным коррумпированным негодяем". Да, невелик выбор у Украины", — написал сенатор в Twitter.

Известная своей кристальной честностью Юлия Тимошенко назвала Порошенко "грязным коррумпированным негодяем". Да, невелик выбор у Украины… — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 5, 2017

Ранее СМИ сообщили, что Тимошенко обрушилась с критикой на главу государства, обвинив его в коррупции и причастности к фальсификациям на выборах.

Лидер "Батькивщины" не в первый раз резко высказывается о Порошенко и его партии. Так, в апреле она сравнила украинского премьера Владимира Гройсмана с "пупырышкой" на пакете. Она также заявляла, что президент страны является частью "марионеточной власти", а на самом деле Украиной управляют извне.