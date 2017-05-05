Трамп посетовал на запрет платить из бюджета зарплату ряду советников

ВАШИНГТОН, 5 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп, в пятницу подписавший бюджет на 2017 год, посетовал, что этот документ запрещает использование федеральных средств для оплаты ряда советников Белого дома.

В заявлении по случаю подписания он отметил, что одна из статей бюджета "запрещает использовать средства для покрытия зарплаты и расходов по нескольким позициям советников в Белом доме".

"У президента есть полномочия осуществлять надзор за исполнительной властью и получать советы в рамках этих полномочий. У президента также есть прерогатива получать советы, которые могут ему помочь в выполнении конституционных обязанностей не только от представителей исполнительной власти и сотрудников вне Белого дома, но и от советников в его пределах", — отметил Трамп.

Он отметил, что данное законодательство существенно сокращает его возможность осуществлять подобный надзор и получать соответствующие рекомендации советников. Глава государства также считает, что оно "нарушает принцип разделения властей и подрывает возможность президента выполнять свои конституционные обязанности".

Как подчеркнул Трамп, его "администрация будет выполнять данное положение законодательства в соответствии с этими президентскими прерогативами".

Трамп подписал бюджет на 2017 год, ранее одобренный конгрессом США. В противном случае, в полночь субботы правительство было бы вынуждено прекратить работу в виду отсутствия финансирования. Это означало бы закрытие всех государственных учреждений и отправку в неоплачиваемые отпуска всех госслужащих, чье нахождение на рабочем месте не связано с интересами национальной безопасности.