США планируют заключить крупные сделки по продаже оружия Саудовской Аравии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. США планируют заключить многомиллиардные контракты по поставкам вооружений Саудовской Аравии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников агентства, возможные сделки с Lockheed Martin Co включают поставки систем противоракетной обороны США THAAD стоимостью порядка миллиарда долларов. Также обсуждается покупка у компании систем программного обеспечения C2BMC, предназначенных для контроля и управления боевыми действиями.

Как сообщается, США также рассматривают возобновление переговоров о покупке четырех мультицелевых надводных боевых кораблей стоимостью 11,5 миллиардов, которые были приостановлены при Бараке Обамы. По словам источника, существует большая вероятность заключения данной сделки.

Источники добавили, что обсуждаемые сделки включают продажу снаряжения, например, бронебойных припасов и бомб с лазерным наведением стоимостью более одного миллиарда долларов. Пентагон, Госдеп и посольство США в Саудовской Аравии также не предоставили свои комментарии на этот счет.