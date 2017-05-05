СМИ: неизвестные повредили памятник Ленину в Одесской области

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Неизвестные снесли голову и верхнюю часть памятника Владимиру Ленину в Одесской области на Украине, сообщает в пятницу местное издание "Думская".
Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.