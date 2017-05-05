СМИ: неизвестные повредили памятник Ленину в Одесской области

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Неизвестные снесли голову и верхнюю часть памятника Владимиру Ленину в Одесской области на Украине, сообщает в пятницу местное издание "Думская".

Как сообщает издание, в поселке Затишье Захарьевского (Фрунзовского) района Одесской области неизвестные снесли верхнюю часть памятника, который стоит возле железнодорожной станции.

Ранее директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что более 1,3 тысячи памятников Ленину были демонтированы на Украине в рамках декоммунизации.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.