ФСБ рассказало, что делал украинский катер у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости, Максим Грознов. Украинский спасательный катер, вход которого в российские территориальные воды у берегов Крыма пресекли пограничники, вел фото и видеосъемку технических судов, заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по региону.

Инцидент произошел 23 апреля. Отмечается, что после получения данных о нарушении пограничный катер выдвинулся в указанный район, чтобы обеспечить безопасность экипажей российских земснарядов "Амур" и "Печора".

Выйдя в радиоэфир, командир сторожевого катера уведомил украинского капитана, что дальнейшее движение указанным курсом и скоростью приведет к нарушению российской государственной границы. В ответ капитан катера сообщил, что не нарушал границу и уже уходит курсом на порт Скадовск.

Российский сторожевой катер предупредил украинский корабль о нарушении и пресек дальнейшие противоправные действия с его стороны.

"Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении", — добавили в ведомстве.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины заявило, что российский корабль в апреле пытался захватить украинский спасательный катер в Черном море.