ЛНР обратилась к Киеву с просьбой показать видеозапись взрыва машины ОБСЕ

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к украинской стороне с заявлением о необходимости предоставить следователям ЛНР оригиналы видео взрыва машины ОБСЕ 23 апреля.
Позже официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в ЛНР не исключают причастности уничтоженных 2 мая украинских диверсантов к подрыву машины ОБСЕ. Позже в сети Интернет появилось видео взрыва машины специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Пасечник заявил, что МГБ ЛНР особо привлекли обстоятельства появления данного видео.
"Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе и грузовой автотранспорт, что является свидетельством мониторинга передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины", — подчеркнул Пасечник.