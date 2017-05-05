ЛНР обратилась к Киеву с просьбой показать видеозапись взрыва машины ОБСЕ

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к украинской стороне с заявлением о необходимости предоставить следователям ЛНР оригиналы видео взрыва машины ОБСЕ 23 апреля.

Патруль миссии ОБСЕ 23 апреля в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. В ЛНР возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов.

Позже официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в ЛНР не исключают причастности уничтоженных 2 мая украинских диверсантов к подрыву машины ОБСЕ. Позже в сети Интернет появилось видео взрыва машины специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, – предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия", — заявил министр журналистам.

Пасечник заявил, что МГБ ЛНР особо привлекли обстоятельства появления данного видео.

"Имеются сведения, что по дороге, где произошла трагедия, ранее проезжал, в том числе и грузовой автотранспорт, что является свидетельством мониторинга передвижений патрулей ОБСЕ со стороны Украины", — подчеркнул Пасечник.