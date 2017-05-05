"Юридически ничтожно": МИД отреагировал на решение Совета Европы по Крыму

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Комитет министров Совета Европы заявляя об ухудшении прав человека в Крыму, использует правозащитную тематику в политических целях, подчеркнули в российском МИД.

Так в ведомстве отреагировали на публикацию в Совете Европы доклада по ситуации в Крыму.

Проштампованные рассуждения



Как отметили в министерстве, КМСЕ 3 мая большинством голосов принял решение, "констатирующее перманентное ухудшение положения с правами человека в неких украинских Крыму и Севастополе".

"Представители Киева внесли этот проект в попытке отвлечь внимание от обсуждения темы вопиющих нарушений основополагающих для Совета Европы принципов верховенства права, демократии и прав человека на самой Украине. К сожалению, Комитет министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на этот счет занимают снисходительную позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими властями или от их имени преступлений", — заявили в российском МИД.

При этом отмечается, что "проштампованные" Комитетом министров "киевские рассуждения о "тяжелой доле" населения "в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации".

"Их население полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Кстати, как и любой другой российский регион, они открыты для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других международных организаций. Но для этого необходимо действительно интересоваться положением людей на этой российской территории, а не искать мнимые доказательства ретранслируемых из Киева пропагандистских призывов", — добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Россия "никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях".

"Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны.", — добавили в российском дипведомстве.

Двойные стандарты

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил Совету Европы после публикации доклада по Крыму посетить Киев накануне 9 мая, чтобы увидеть, что в украинской столице "будут творить с ветеранами советской армии, сражавшейся с Гитлером, а также с их современными последователями".

"Совет Европы! Вы не приезжаете в Крым, предпочитая судить о ситуации там по вторичным и конъюнктурным источникам. Вы не приехали в Одессу 2 мая в третью годовщину страшной трагедии, за которую так никто и не понес наказания. Приезжайте хотя бы сейчас, накануне 9 мая, и собственно в День Победы над нацизмом, посмотрите, что в столичном Киеве будут творить с ветеранами советской армии, сражавшейся с Гитлером, а также с их современными последователями", — написал сенатор в Facebook.

Парламентарий убежден, что тогда представителям СЕ "станет мучительно стыдно за предвзятость и двойные стандарты". "Либо не станет. Но тогда вы просто не нужны", — добавил он.

Проявления двойных стандартов Косачев усмотрел в докладе комитета СЕ по Крыму, в котором, по его оценке, описание реальной ситуации с правами человека в регионе "гипертрофированно ухудшено".

"На практике описание реальной ситуации в крымском докладе гипертрофированно ухудшено, хотя нет пределов для совершенства, в том числе в области прав человека. Проблемы есть везде — и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, равно как и во всех остальных 46 государствах Совета Европы", — подчеркнул Косачев. Но только в одном из них, по словам парламентария, нарушение прав человека "поставлено на поток в ранге государственной политики" — на Украине.

"Если наложить на ситуацию там официальное (!) отношение к русскоязычному и другим меньшинствам (?), равно как и процитированный принцип Совета Европы "безопасная и благоприятная среда для местных и международных СМИ, правозащитников и НКО, позволяющая выражать любые мнения и взгляды без дискриминации", комментарии просто излишни. На Украине жестко преследуется инакомыслие, запрещаются партии, общественные организации и СМИ, людям не дают говорить на родном языке и чтить свою историю", — отметил он.

Крым открыт для сотрудничества

В Крыму не раз отмечали, что готовы сотрудничать с международными организациями. Так, в конце апреля власти полуострова заявили, что готовы принять у себя спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири.

"Будем надеяться, что если Идрис Джазаири все-таки прибудет на крымскую землю, то будет отличаться от своих предшественников объективностью и желанием донести голос крымчан до мировой общественности. А также воздержится от двойных стандартов в вопросах оценки полуострова", — заявлял глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Он добавил, что в Крыму перестали верить в объективность западных мониторинговых миссий, как правило, приезжающих с уже заготовленными докладами.

"На фоне последних негативных решений ООН по ситуации в Крыму, мы не уверены в объективности мониторинговых миссий. Крымчане перестали доверять этим визитам. К нам уже приезжало несколько серьезных мониторинговых групп, которые видели и говорили одно, а по возращению выпускали субъективные, политически мотивированные и во многом надуманные доклады", — отмечал Смирнов.

Примером тому, по его словам, визит спецпредставителя Совета Европы Жерара Штудмана, который вылился в заангажированный и предвзятый отчет, мало отражающий реальную обстановку дел на полуострове.