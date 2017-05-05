США
5.055 мая22:18МСК
USD58.54+0.97
EUR64.24+1.51
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Юридически ничтожно": МИД отреагировал на решение Совета Европы по Крыму

21:4705.05.2017
(обновлено: 21:52 05.05.2017)
035870
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в МосквеВид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации с Бородинского моста в Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Комитет министров Совета Европы заявляя об ухудшении прав человека в Крыму, использует правозащитную тематику в политических целях, подчеркнули в российском МИД.

Так в ведомстве отреагировали на публикацию в Совете Европы доклада по ситуации в Крыму.

Проштампованные рассуждения

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
Москва отреагировала на заявление КМСЕ об "ухудшении" прав человека в Крыму
Как отметили в министерстве, КМСЕ 3 мая большинством голосов принял решение, "констатирующее перманентное ухудшение положения с правами человека в неких украинских Крыму и Севастополе".

"Представители Киева внесли этот проект в попытке отвлечь внимание от обсуждения темы вопиющих нарушений основополагающих для Совета Европы принципов верховенства права, демократии и прав человека на самой Украине. К сожалению, Комитет министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на этот счет занимают снисходительную позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими властями или от их имени преступлений", — заявили в российском МИД.

При этом отмечается, что "проштампованные" Комитетом министров "киевские рассуждения о "тяжелой доле" населения "в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации".

"Их население полностью находится под защитой российских законов и Конвенций ООН и Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Кстати, как и любой другой российский регион, они открыты для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других международных организаций. Но для этого необходимо действительно интересоваться положением людей на этой российской территории, а не искать мнимые доказательства ретранслируемых из Киева пропагандистских призывов", — добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Россия "никак не считает себя связанной указанным решением Комитета министров и не считает правомерным его использование украинской стороной в ее дальнейших пропагандистских построениях".

"Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически и юридически ничтожны.", — добавили в российском дипведомстве.

Двойные стандарты

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
"Двойные стандарты": Косачев отреагировал на доклад Совета Европы по Крыму
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил Совету Европы после публикации доклада по Крыму посетить Киев накануне 9 мая, чтобы увидеть, что в украинской столице "будут творить с ветеранами советской армии, сражавшейся с Гитлером, а также с их современными последователями".

"Совет Европы! Вы не приезжаете в Крым, предпочитая судить о ситуации там по вторичным и конъюнктурным источникам. Вы не приехали в Одессу 2 мая в третью годовщину страшной трагедии, за которую так никто и не понес наказания. Приезжайте хотя бы сейчас, накануне 9 мая, и собственно в День Победы над нацизмом, посмотрите, что в столичном Киеве будут творить с ветеранами советской армии, сражавшейся с Гитлером, а также с их современными последователями", — написал сенатор в Facebook.

Парламентарий убежден, что тогда представителям СЕ "станет мучительно стыдно за предвзятость и двойные стандарты". "Либо не станет. Но тогда вы просто не нужны", — добавил он.

Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Поклонская назвала страшилками cлова генсека СЕ о тюрьмах в Крыму
Проявления двойных стандартов Косачев усмотрел в докладе комитета СЕ по Крыму, в котором, по его оценке, описание реальной ситуации с правами человека в регионе "гипертрофированно ухудшено".

"На практике описание реальной ситуации в крымском докладе гипертрофированно ухудшено, хотя нет пределов для совершенства, в том числе в области прав человека. Проблемы есть везде — и в Крыму, и в других субъектах Российской Федерации, равно как и во всех остальных 46 государствах Совета Европы", — подчеркнул Косачев. Но только в одном из них, по словам парламентария, нарушение прав человека "поставлено на поток в ранге государственной политики" — на Украине.

"Если наложить на ситуацию там официальное (!) отношение к русскоязычному и другим меньшинствам (?), равно как и процитированный принцип Совета Европы "безопасная и благоприятная среда для местных и международных СМИ, правозащитников и НКО, позволяющая выражать любые мнения и взгляды без дискриминации", комментарии просто излишни. На Украине жестко преследуется инакомыслие, запрещаются партии, общественные организации и СМИ, людям не дают говорить на родном языке и чтить свою историю", — отметил он.

Крым открыт для сотрудничества

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Власти Крыма готовы принять спецдокладчика ООН
В Крыму не раз отмечали, что готовы сотрудничать с международными организациями. Так, в конце апреля власти полуострова заявили, что готовы принять у себя спецдокладчика ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идриса Джазаири.

"Будем надеяться, что если Идрис Джазаири все-таки прибудет на крымскую землю, то будет отличаться от своих предшественников объективностью и желанием донести голос крымчан до мировой общественности. А также воздержится от двойных стандартов в вопросах оценки полуострова", — заявлял глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

Он добавил, что в Крыму перестали верить в объективность западных мониторинговых миссий, как правило, приезжающих с уже заготовленными докладами.

"На фоне последних негативных решений ООН по ситуации в Крыму, мы не уверены в объективности мониторинговых миссий. Крымчане перестали доверять этим визитам. К нам уже приезжало несколько серьезных мониторинговых групп, которые видели и говорили одно, а по возращению выпускали субъективные, политически мотивированные и во многом надуманные доклады", — отмечал Смирнов.

Примером тому, по его словам, визит спецпредставителя Совета Европы Жерара Штудмана, который вылился в заангажированный и предвзятый отчет, мало отражающий реальную обстановку дел на полуострове.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена