ЛНР: запись подрыва машины ОБСЕ велась с подконтрольной Киеву территории

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Видеозапись подрыва машины ОБСЕ 23 апреля велась с территории, подконтрольной украинским силовикам, заявил журналистам глава МГБ самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

Патруль миссии ОБСЕ 23 апреля в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены. В ЛНР возложили ответственность за случившееся на украинских диверсантов. Позже представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в ЛНР не исключают причастности уничтоженных 2 мая украинских диверсантов к подрыву машины СММ ОБСЕ. Позже в сети Интернет появилось видео взрыва машины СММ ОБСЕ.

"В ходе изучения видеозаписи, которая появилась на украинских информационных ресурсах, специалистами МГБ совместно с Народной милицией было установлено: съемка велась из населённого пункта Кряковка Славяносербского района, подконтрольного вооруженным силам Украины", — заявил Пасечник.

По его словам, был проведен сравнительный анализ местности, запечатленной на кадрах видеозаписи, с данными топографических карт, и установлен квадрат ведения съемки.

"Украинская сторона даже не пытается скрыть свою причастность к нападению на представителей международной организации. Говоря об имеющихся свидетельствах, мы, прежде всего, должны назвать видео, на котором зафиксирован момент подрыва патруля", — подчеркнул министр.

На данный момент министерство госбезопасности ЛНР рассматривают подрыв наблюдателей СММ ОБСЕ у села Пришиб Славяносербского района как спланированный спецслужбами Украины террористический акт.