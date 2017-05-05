Януковича вызвали в киевский суд

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Экс-президента Украины Виктора Януковича 18 мая вызывают на заседание Оболонского районного суда Киева в рамках дела о государственной измене, фотокопия повестки размещена на сайте Судебной власти Украины.

Заседание начнется в 10.00 (совпадает с мск). В повестке указывается, что стороне защиты предоставлена возможность для участия Януковича в подготовительном заседании в режиме видеоконференции.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая. Ранее стало известно, что Интерпол снял Януковича из международного розыска. Киев намерен обжаловать это решение.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.