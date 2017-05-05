Американскую порноактрису во время съемок укусила акула

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Порноактриса Молли Кавалли подверглась нападению акулы во время подводных съемок в штате Флорида, пишет Daily Mirror.

По информации издания, хищник укусил 33-летнюю американку за лодыжку. Свидетели инцидента сумели вовремя вытащить женщину из воды. На поврежденную голень пришлось наложить более 20 швов.

Модель в Instagram поблагодарила поклонников за поддержку и рассказала, что "быстро поправляется" и "чувствует себя отлично".

Кавалли принимала участие в съемках рекламного ролика для порносайта. Планировалось, что специальная клетка защитит актрису от акул, однако расстояние между прутьями оказалось недостаточным для того, чтобы помещать хищнику добраться до "приманки".