Байкеры клуба "Ночные волки" везут в Берлин флаги ЛНР и ДНР

ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Члены международного мотоклуба "Ночные волки" в рамках мотопробега "Дороги Победы — на Берлин" везут флаги самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик в столицу Германии, сообщил РИА Новости президент отделения клуба "Донбасс" Виталий Кишкинов.
"Мы передали флаги республик ЛНР и ДНР, фотографии дедов. Мы их везли на своих мотоциклах весь путь до границы с Польшей, который составил 3150 км. Эстафету приняли "Ночные волки" Словакии и "Ночные волки" Польши", — рассказал собеседник агентства.
Кишкинов уточнил, что, помимо флагов республик, для доставки в Берлин были переданы письма ветеранов войны, которые сейчас живут на Донбассе.
По его словам, по всему маршруту, который уже прошли мотоциклисты, жители разных городов выражают моральную поддержку народу Донбасса.
"Весь маршрут, который прошли флаги республик, везде о них знают, все люди хотят сфотографироваться, поддерживают нас. И я говорю не только о России и Белоруссии, на сегодняшний день я говорю о Европе. Все фотографируются и поддерживают нас, кроме европейских властей", — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что 9 мая флаги республик должны уже быть непосредственно в Берлине.