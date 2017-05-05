В МИД Польши утверждают, что не влияли на ситуацию с российскими байкерами

ВАРШАВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши утверждает， что не препятствовало российским байкерам участвовать в мотопробеге "Дороги Победы".
В ответ на это МИД России заявил， что Москва возмущена решением Варшавы не пропускать участников российского мотопробега "Дороги победы", ждет вразумительных объяснений от польской стороны и оставляет за собой право на ответные меры.
Как следует из сообщения МИД Польши，распространенного в пятницу， в министерство или какие-либо другие государственные органы Польши "не поступала просьба от посольства РФ в Варшаве об обеспечении полицейским сопровождением или другой логистической поддержке в связи с запланированным пребыванием на польской территории участников мотопробега по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне".
"В этой связи у властей Польши не было формальных оснований для согласия или несогласия на въезд и пребывание на территории государства участников этого события", — говорится в сообщении.
В МИД отметили， что решение находится в поле деятельности пограничной службы， которая действует "на основании оценки ситуации в сфере безопасности и общественного порядка".
Также польский МИД， высказываясь по данной теме, заявил， что "мы последовательно и решительно выступаем против всех действий, цель которых использовать годовщины и связанные с ними мероприятия, как и расположенные на польской территории места захоронения, для ведения антипольской агитации, опирающейся на распространении информации, ставящей под сомнение исторические факты, а также действий, расширяющих противоречия между народами".