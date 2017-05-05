Большинство французов прогнозируют победу Макрона, показал опрос

ПАРИЖ, 5 мая – РИА Новости. Большинство французов, опрошенных компанией Opinionway (78%), прогнозируют во втором туре президентских выборов победу экс-министра экономики Эммануэля Макрона, и лишь 19% ожидают, что большинство голосов сможет набрать кандидат от "Национального фронта" Марин Ле Пен.
Согласно исследованию, опубликованному в пятницу на сайте компании Opinionway, 78% французов прогнозируют избрание Макрона президентом, тогда как победу Ле Пен прогнозируют только 19%.
Свыше трети опрошенных (34%) придерживаются мнения, что ни один из двух прошедших во второй тур кандидатов не обладает задатками главы государства. Более половины участников опроса (55%) заявляют, что ни Макрон, ни Ле Пен не смогут улучшить их жизнь.
При этом 15% респондентов до сих пор не определились, как именно будут голосовать во втором туре, указано в сообщении.