Рейтинг Макрона достиг максимума после первого тура выборов, показал опрос

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики Эммануэля Макрона достиг своего максимума после итогов первого тура, свидетельствуют данные опроса компании IFOP, обнародованные в пятницу.
Соперник Макрона лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уступит ему с 37% голосов, свидетельствуют данные последнего опроса IFOP.
23 апреля прошел первый тур выборов президента Франции. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.