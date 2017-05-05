Рейтинг Макрона достиг максимума после первого тура выборов, показал опрос

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Рейтинг кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики Эммануэля Макрона достиг своего максимума после итогов первого тура, свидетельствуют данные опроса компании IFOP, обнародованные в пятницу.

По данным опроса, за два дня до второго тура 63% респондентов заявили, что готовы отдать свой голос за Макрона. Таким образом, его рейтинг достиг своего максимума с 23 апреля, когда прошел первый тур, и практически приблизился к максимальному рейтингу начала февраля — тогда 64% французов готовы были поддержать экс-министра экономики во втором туре.

Соперник Макрона лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уступит ему с 37% голосов, свидетельствуют данные последнего опроса IFOP.

Опрос проводился со 2 по 5 мая. В нем приняли участие около 2 тысяч человек старше 18 лет.

23 апреля прошел первый тур выборов президента Франции. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.