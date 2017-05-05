Китайский промышленный мегаполис может стать конкурентом ФРГ к 2025 году

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Правительство китайской провинции Гуандун планирует к 2025 году довести индекс развития обрабатывающей промышленности региона до уровня Германии, пишет газета "Наньфан душибао".

По информации издания, зоной приоритетного развития станут шесть городов на юге КНР. Центральное место в инновационной стратегии, представленной местными властями, займут автомобилестроение, производство высокотехнологичного оборудования, железнодорожные перевозки, авиация общего назначения и исследования энергосберегающих материалов.

В рамках программы планируется объединить центры передового развития провинции Гуандун — Чжухай, Фошань, Чжуншань, Чжаоцин, Цзянмэнь и Шундэ — в экспериментальный мегаполис, который в будущем сможет конкурировать с промышленными предприятиями Германии.

Стратегия предусматривает выделение 14,5 миллионов долларов на запуск 700 новых производств. Сопоставимые суммы будут направлены на изготовление высокотехнологичного оборудования и разработку новых продуктов.